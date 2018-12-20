Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni 16.bölüm fragmanı | Bir Zamanlar Çukurova son 15.bölüm Atv izleme linki

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni 16.bölüm fragmanı yayınlandı mı Bir Zamanlar Çukurova son 15.bölüm Atv izleme linki ile tekrarı nasıl izlenecek Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosunda kimler var, dizi konusu nedir? gibi soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her perşembe akşamı Atv'de yayınlanan ekranların reyting birincisi Bir Zamanlar Çukurova 15.son bölümü ile bu hafta yine zirvedeki yerini aldı. Büyük ilgiyle izlenen yayınlandığı ilkgünden bu yana büyük çıkış yakalayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 15.son bölümünde bu hafta; Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Yapımcılığını Tims&B’nin, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği; başrollerini Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in paylaştığı iddialı yapım Bir Zamanlar Çukurova 16.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 15.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizide yaşanan son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA YENİ OYUNCU

Show TV'nin geçtiğimiz aylarda reytinglere kurban giden dizisi Yeni Gelin'de jandarma komutanı karakterine hayat veren Metin Çanak, ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil edildi.



Dizideki kilit rollerden birisi olacak 'tekstil kralı Alattin'i ise müzisyen kimliğiyle de bilinen ve son olarak Show TV'deki Yeni Gelin dizisinde 'Jandarma komutanı' karakteriyle ekrana çıkan Metin Çanak canlandıracak.





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Bir Zamanlar Çukurova 16.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görünütleri Atv'de yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.







BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15.SON BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



"Beni öldürün bitsin bu kavga artık!"



Bir Zamanlar Çukurova 15.son bölümünde bu hafta; Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi? sorusu dizinin son bölümünde yanıt buldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15.SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bir Zamanlar Çukurova 14.son bölümünde; Demir'in intikam ateşi!



Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.



Çukurova'da ölüm sessizliği!



10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.







Büyük yüzleşme!



Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek? sorusunun yanıtı yayına giren son bölümde yanıt buldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15.SON BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU



Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!



Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN OYUNCULARI



Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.





Vahide Perçin

Hünkar Yaman



Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.





Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya



İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.





Murat Ünalmış

Demir Yaman



Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?



Hilal Altınbilek

Züleyha



Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.