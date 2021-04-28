Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri iptal edildi! Oyuncular birbirine girdi!

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:44

ATV kanalında üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde gergin anlar yaşandı. Oyuncular arasında sık sık tartışmanın yaşandığı setteki problemleri çözmek isteyen yapımcı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Savcı'nın çabalarına rağmen Başrol oyuncu Kerem Alışık, bir sahneyi değiştirmek isteyince diğer başrol oyuncu Murat Ünalmış ile tartışmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi.

Çıkan tartışma sonrası Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm çekimleri iptal edildi.

TARTIŞMA ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık gerildi.

Kerem Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.

UĞUR GÜNEŞ'İN DE KEREM ALIŞIK İLE TARTIŞTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Öte yandan geçen aylarda Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in de Kerem Alışık'la yaşadığı gerilim yüzünden diziden ayrıldığı ileri sürülmüştü.