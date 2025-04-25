Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm tek parça izle! Ali, İzzetbegoviç Ziyareti ve Büyük Hesaplaşma

Bir Zamanlar İstanbul 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Ali'nin adalet arayışı bu kez ailesiyle sınanıyor. Bir Zamanlar İstanbul 10. bölümde, Muzaffer Tekin'i yakalayan Ali, ağabeyi Emin'in kaçırılmasıyla büyük bir ikilemin içine düşüyor. Hem kardeşini kurtarmak hem de devleti korumak zorunda kalan Ali, arkadaşlarıyla gizli bir plan yapıyor. Öte yandan Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye ziyareti, sadece bir misafir kabulü değil, siyasi dengeleri değiştirecek bir olay haline geliyor. Seher ile Ali arasında ise mektup krizi büyüyor. Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm izle bağlantısı tek parça halinde haberimizde!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE (CANLI)

Ali, F-16 projesinin karanlık sırlarını bilen tek isim olan Muzaffer Tekin'i nihayet yakalamayı başarır. Ancak bu büyük adımın hemen ardından gelen haberle sarsılır: Ağabeyi Emin kaçırılmıştır. Ali için artık sadece adalet değil, ailesini kurtarmak da öncelik haline gelir. Ali ve arkadaşları, Emin'i kurtarmak için gizli bir operasyon başlatırken, karşılarında bu kez Ogün vardır. Ogün, kendi canını kurtarmak için Emin'i pazarlık kozu olarak kullanır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Çetin'in Eline Geçen Belge Oyunları Bozacak mı?

Muzaffer Tekin'in izini sürmekte zorlanan Mithat, devreye Çetin'i sokar. Ancak Çetin'in karşısına çıkan gizemli bir belge, tüm dengeleri değiştirir. Bu belge bir hayatı mı kurtaracak yoksa çok daha büyük bir planın parçası mı olacak? Bu gelişme, bölüm boyunca izleyicinin merakla takip ettiği en çarpıcı detaylardan biri haline gelir.

Aliya İzzetbegoviç Geliyor: Dernekte Hazırlıklar Başlıyor

Ali, tüm bu karmaşanın ortasında, arkadaşlarıyla birlikte yeni kurdukları dernek için büyük bir misafire hazırlanır: Bosna'nın efsane lideri Aliya İzzetbegoviç, Türkiye'ye gelmektedir. Ali ve arkadaşları, onu ağırlamak için gece gündüz çalışırken, Külhan ve Mithat da bu ziyareti kendi çıkarları için planlamaktadır. İzzetbegoviç'in gelişi sadece sembolik değil, aynı zamanda Türkiye siyasetinde yeni bir denge unsuru haline gelebilir.

Ali ve Seher Arasında Soğukluk: Mektubun Gölgesi

Seher, Ali'den geldiğini sandığı bir mektup yüzünden Ali ile arasına mesafe koymaya başlar. Ali ise bu uzaklaşmayı annesi Serpil'in sözlerine bağlar. Ancak aralarındaki çatlağın asıl kaynağı çok daha derindedir. Ali ve Seher aşkı, bu sınavı atlatabilecek mi yoksa mektup her şeyi bitirecek mi?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu nedir?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali'nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali'nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher'i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali'nin en büyük destekçisi olacak.