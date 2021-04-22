22 Nisan 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:53

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümüyle perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara geldi. TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 4. bölümünde; Makaryos güçleri Lefkoşa'yı ele geçirip Rauf ve Dr Küçük'ün karargahı düşerken Türkiye, Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Kıbrıs Türkü varını yoğunu ortaya koyup direnirken tükenmekte olan zamana karşı Türk jetleri onların yardımıma yetişebilecek mi? İşte Youtube üzerinden Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM İZLE YOYUTUBE

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yayınlanan yeni bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 4. bölümünde; Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş'le kesişir.

Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur.

Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralının nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

Diğer yandan Ankaralının nişanlısı Ayşe gizlice girdiği macera sonucu uzun süre sonra ilk kez nişanlısı ile irtibata geçer.

İki sevgilinin duygu yüklü hikayesinde büyük bir sürpriz vardır: Ankaralının gizli görevle bulunduğu Almanya günleri ve Ayşe ile tanışmaları bir aşk hikayesi olarak ekranlara geliyor.

Makaryos güçleri Lefkoşa'yı ele geçirip Rauf ve Dr Küçük'ün karargahı düşerken Türkiye, Kıbrıs'a müdahale kararı alır.

Kıbrıs Türkü varını yoğunu ortaya koyup direnirken tükenmekte olan zamana karşı Türk jetleri onların yardımıma yetişebilecek midir?