03 Haziran 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 23:50

Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin yeni bölümünde Ankaralı, Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Ankaralı çocukları kurtarabilecek mi? Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölümde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu yer alıyor.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyenler tarafından beğenilen diziler arasında yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 9. bölümünde; Zorluklarla geçen ilk sezonun sonu kahramanlarımızın Kıbrıs davası uğruna ödedikleri büyük bedeller ve fedakarlıklarla geliyor.

İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler.

Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali'nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar.

Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.

Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.