01 Nisan 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:16

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs, oyuncuları ve konusu açısından başarılı bir yapım olarak izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrollerinden biri de Ahmet Kural. Ahmet Kural'ın daha önceki filmlerinde yanında yer alan Murat Cemcir'in dizide yer alıp almadığı da merak edilen konular arasında. Buna göre Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Murat Cemcir var mı? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın hikayesi ise;

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır. Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelecektir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Gülper Özdemir: Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın: Samson

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin: Derviş

Miray Akay: Pembe

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Ömer Turan: Bekir

Nebil Sayın: Grivas

Emre Törün

Hakan Güner

Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş

Bade Arazlı

BİR ZAMANLAR KIBRIS'TA MURAT CEMCİR VAR MI?

Ahmet Kural'ın hemen hemen her filminde yer alan oyuncu Murat Cemcir, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıyor.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" Perşembe akşamları TRT1'de.