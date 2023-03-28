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Dizi

'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' Netflix oyuncuları kimlerdir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Netflix'te yayınlandı. Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk sezonuyla tüm dünya listelerine ilk 10'dan giriş yapan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekiyor. Başrollerinde Melisa Sözen ve Başak Daşman'ın yer aldığı dizi, turistik bölgelerdeki lüks otel odalarında çekiliyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix oyuncuları kimlerdir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir? İşte dizi hakkında detaylar

28 Mart 2023 Salı 13:16 - Güncelleme:
'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' Netflix oyuncuları kimlerdir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir?
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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu, dizinin Netflix'te yayına girmesiyle birlikte merak edildi. 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisi, Perihan Mağden'in aynı adlı romanının esnek bir uyarlamasıdır. Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde seyirci ile buluşturuyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne oyuncuları kimlerdir? İşte Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ve oyuncu kadrosu

'BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE' NETFLİX OYUNCULARI KİMLERDİR?

Melisa Sözen

Musa Uzunlar

Eylül Tumbar

Başak Daşman

Meriç Rakalar

Emrah Kolukısa

Kubilay Tunçer

Birand Tunca

Alper Çankaya

Hakan Emre Ünal

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU NEDİR?

Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.

Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.

DİZİ HANGİ OTELLERDE ÇEKİLİYOR?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini izleyenler, konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Dizinin çekildiği otellerin nerede olduğunu henüz bilmiyor.

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