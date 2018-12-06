Bizim Hikaye 51.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 50.bölüm izle FOX TV’de

Bizim Hikaye 51.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye son 50.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Bizim Hikaye reyting rekorlarına koşuyor. Bizim Hikaye son bölümde neler oldu? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Filiz konuşuyor. Filiz görüşerek yapamadığını söylüyor. Barış, Filiz'e evliliğini onun için yaptığını söylüyor. O sırada Nihal ve Selim geliyor. Barış bir kez de herkesin içinde Filiz'e olan aşkını haykırıyor. Selim'in de ağzının payını veriyor. Tam birbirlerine girdiklerinde Cemil gelerek Filiz'in atölyesinin soyulduğunu söylüyor. Yeni bölümde ise Filiz daha Savaş’ın ona çıkışının şokunu atlatamadan Hikmet’in peşine koşar. Elibollar bu kez de Çiçek’in eski kocasının yarattığı dehşetle başa çıkmak zorundadır ancak Çiçek’in eski kocasıyla ilgili başka planları vardır. Filiz tüm bunlarla mücadele ederken bir yandan da atölyelerini batmaktan kurtarmaya çalışmaktadır. Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. Nihal her hareketiyle onları bu kadar kolay rahat bırakmayacağını göstermektedir. İşte tüm son haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BİZİM HİKAYE 50.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Filiz daha Savaş’ın ona çıkışının şokunu atlatamadan Hikmet’in peşine koşar. Elibollar bu kez de Çiçek’in eski kocasının yarattığı dehşetle başa çıkmak zorundadır ancak Çiçek’in eski kocasıyla ilgili başka planları vardır. Filiz tüm bunlarla mücadele ederken bir yandan da atölyelerini batmaktan kurtarmaya çalışmaktadır. Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. Nihal her hareketiyle onları bu kadar kolay rahat bırakmayacağını göstermektedir. Bu durum Filiz’in ailesinde de Barış’a karşı çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu sırada Filiz’lere gelen bir iş teklifi sonunda rahat bir nefes almalarına neden olsa da, bunun başlarına açacağı büyük beladan henüz haberleri yoktur.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış ile Filiz konuşuyor. Filiz görüşerek yapamadığını söylüyor. Barış, Filiz'e evliliğini onun için yaptığını söylüyor. O sırada Nihal ve Selim geliyor. Barış bir kez de herkesin içinde Filiz'e olan aşkını haykırıyor. Selim'in de ağzının payını veriyor. Tam birbirlerine girdiklerinde Cemil gelerek Filiz'in atölyesinin soyulduğunu söylüyor. Filiz, Çiçek ve Tülay büyük bir şok yaşıyor. Yarın teslim edecekleri işler olduklarını söylüyorlar. Nihal, Savaş'ı alıp gidiyor. Barış oğlu ile konuşmaya çalışıyor. Ortalık bir kez daha karışıyor. Barış duruma el koyup herkesi organize ediyor.

ATÖLYE BOŞALTILMIŞ

Çiçek, Tufan ve Tülay atölyeye geliyor. Polis araştırma yapıyor. Çiçek hazırlanan tüm bindallıların çalındığını görüp ağlamaya başlıyor. Filiz'i de arayıp tüm malların çalındığını söylüyorlar.

FİLİZ HALA ŞAŞKIN

Filiz dağılıyor. Bir araya geldikleri için ortalığın Savaş alanına girdiğini söylüyor. Barış onu ikna etmeye çalışıyor. Bir arada olmak için direnmeleri gerektiğini anlatıyor. Barış' Filiz'in yokluğunda anlamsız olduğunu söylüyor. Filiz, Barış'tan dürüstlük şartı koşuyor. Kardeşlerini onu bırakmamasını tembihliyor. Barış evlilikten söz ediyor ve büyük bir aile olacaklarını bundan sonra da buna odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

NİHAL HİÇ VAKİT KAYBETMİYOR

Nihal eve gelir gelmez oğlunu doldurmaya başlıyor. Filiz'in babasını aldığını söylüyor. Ona bir arada olup Barış'ı eve getireceklerini söylüyor. Savaş'ı uyutan Nihal ikinci hamlesini de yaparak Selim'i arıyor, ‘bize yaptıklarının bedelini birlikte ödetelim' diyor. Ama Selim bu teklifi kabul etmiyor. Nihal'in gözü kör ve ikisinin de hayatını bitirmeyi planlıyor. Nihal Servet Aktan'ın mallarına el konulması için işlemleri başlatıyor. Sonra da Filiz'in dosyasını istiyor.

HİKMET BIÇAKLANIYOR

Çiçek'in kocası her yerde onu arıyor. Sokak sokak Adana'dan geldiğini söyleyerek Çiçek'i soruyor. Sonunda da Çiçek'i buluyor. Ama Çiçek onunla gitmek istemiyor. Hikmet bu durumu görüp koşarak evden kapıya koşuyor. Bir arbede çıkıyor ve Çiçek'in kocası çıkardığı bıçağı Hikmet'e saplıyor.

BİZİM HİKAYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde hayata tutunma mücadelesi gösteren bir aile ve adeta o ailenin annesi haline gelen en büyük çocuğu Filiz’in hayatını anlatıyor. Anneleri çocuklarını terk ettiğinden beri 5 küçük kardeşine bakmak durumunda kalan Filiz içki bağımlısı babalarına rağmen ailesine sahip çıkar ve hayata sıkı sıkı sarılmaya çalışır. Filiz’in kardeşleri de aynı Filiz gibi güçlü, başlarını dik tutan, başlarının çaresine bakmayı bilen çocuklardır. Filiz tüm hayatını kardeşlerinin geleceğine adamış, en yakın arkadaşı Tülay’dan ve kardeşlerinden başka kimsesi olmayan, günü birlik işlerle para kazanmaya çalışan büyük bir genç kızken hayatına yakışıklı ve Karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen Barış hem Filiz’in gönlünü kazanabilmek hemde ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü andan itibaren aşık olan Barış onu etkileyebilmek için harekete geçerken Filiz bu zorlu hayatta aşka zamanı olmadığını düşünerek hislerini bastırır.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya çalışan babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 7 kardeş ve Filiz’e aşık olan Barış’ın kesişen yolları hikayeyi farklı yerlere götürecektir.

OYUNCU KADROSU

FİLİZ (HAZAL KAYA)

1997 yılında anne babası ayrılmıştır. Aynı zamanda Hazal Kaya'nın 7 yaşında baleye başladığı yıldır. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı.

Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü olmuştur. Henüz lisedeyken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara başvuruda bulunmuştur.

BARIŞ (BURAK DENİZ)

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

FİKRİ (REHA ÖZCAN)

Reha Özcan 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl’de doğdu. Serhat Özcan’ın kardeşidir. Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı.

Yağızcan Konyalı (Rahmet)

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.

Nejat Uygur (Hikmet); Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır.

Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir.

Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.

Zeynep Selimoğlu (Kiraz); Kiraz ortaokul öğrencisidir. Yaşından daha büyük bir olgunluktadır. Duyarlı ve iyi niyetlidir. Ev işlerinde ve küçük kardeşlerinin bakımında ablasına yardım eder.

Diğer kardeşlerinin aksine babasına düşkündür, ona her zaman şefkatle ve sevgiyle yaklaşır. Fikri için de Kiraz’ın yeri ayrıdır, kendisini bir tek onun sevdiğine inanır.

Alp Akar (Fikret)

Fikret ortaokul öğrencisidir. Haylaz ve hareketlidir. Sokağın en haşarı çocuğudur. Elinden mançukası eksik olmaz. Kendinden yaşça büyük serseri çocuklara özenir. Duygularını belli etmeyen, kapalı bir çocuktur. Babasına karşı o da ilgisizdir. Kendine rol model olarak abilerini alır. O da diğerleri gibi zor hayatlarının farkındadır.

Ömer Sevgi (İsmet)

Evin en küçük erkek çocuğudur. Sessiz sakin ve uyumlu bir çocuktur. Sıradışı görünümlüdür. Babası yakışıklı İsmet'in oyuncu olup kendisini bu hayattan kurtaracağını düşünür.

Evin en küçüğü olduğu için anne ihtiyacı en yüksek olandır ve ailenin annesi eve geldiğinde diğer çocuklar kadını reddetse de ilk o “anne” der.