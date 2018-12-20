Bizim Hikaye 53.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 52.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Bizim Hikaye son bölümde heyecan doruktaydı! Bizim Hikaye yeni bölümde neler oluyor? En iddialı dizilerden biri olan Bizim Hikaye her Perşembe akşamı saat 20.00’da izleyicisini ekrana kilitliyor. Son bölümde Fikret başını çok büyük bir belaya sokuyor. Fikret katil olduğunu düşünüyor. Arkadaşları bu bilgiyi saklamasını emrediyorlar. Hatta Fikret'in saklanmasını istiyorlar. Üzerine bir de tehdit ederek artık ne derlerse yapmalarını istiyorlar. Cemil kapıda Fikret'i yakalıyor. Olayı bildiğini söyleyerek Fikret'in arkadaşlarını soruyor. Merdivenlerden düşen çocuğun ağır yaralandığını söylüyor. Fikret, Cemil'e çocuğu ittiğini anlatıyor. Bizim Hikaye 52.bölümde Barış, Filiz’i Nihal’in kurduğu tuzaktan kurtarmaya çalışırken yalnız değildir. Bütün Elibol’lar Filiz için Barış’ın yanında bir araya gelirler. Elbirliğiyle Nihal’i alt etmeye çalışırlarken beklenmedik bir yerden gelen yardım tüm dengeleri değiştirir. Ancak Barış’ın aileden gizlediği bambaşka bir gündemi daha vardır ve çabaları tüm itirazlara rağmen sonuç verir. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BİZİM HİKAYE 52.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Barış, Filiz’i Nihal’in kurduğu tuzaktan kurtarmaya çalışırken yalnız değildir. Bütün Elibol’lar Filiz için Barış’ın yanında bir araya gelirler. Elbirliğiyle Nihal’i alt etmeye çalışırlarken beklenmedik bir yerden gelen yardım tüm dengeleri değiştirir. Ancak Barış’ın aileden gizlediği bambaşka bir gündemi daha vardır ve çabaları tüm itirazlara rağmen sonuç verir. Barış ve Filiz hayatlarının en mutlu gününü yaşarlarken, kaderin onlar için neler hazırladığından habersizdirler. Tam kazandıklarını düşündükleri anda, Nihal’in yaptığı bir hamle büyük bir felakete neden olacaktır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 51 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret başını çok büyük bir belaya sokuyor. Fikret katil olduğunu düşünüyor. Arkadaşları bu bilgiyi saklamasını emrediyorlar. Hatta Fikret'in saklanmasını istiyorlar. Üzerine bir de tehdit ederek artık ne derlerse yapmalarını istiyorlar. Cemil kapıda Fikret'i yakalıyor. Olayı bildiğini söyleyerek Fikret'in arkadaşlarını soruyor. Merdivenlerden düşen çocuğun ağır yaralandığını söylüyor. Fikret, Cemil'e çocuğu ittiğini anlatıyor.

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HİKMET BARIŞ'I İSTEMİYOR

Kiraz içinse işler daha iyi gidiyor. Okulda edindiği yeni arkadaşlar ablasına hak vermeye başlıyor. Ama ablasına telefon alması konusunda ettiği ısrarla Filiz'i bir kez daha zorluyor. Filiz'in derdi bununla da bitmiyor. Hikmet, Barış'ı istemediğini söylüyor. Konuyu önce Nihal'den açıyor ama sonunda Barış'a bağlıyor. Üstelik Barış da orada. Barış boşandığını söyleyerek Hikmet'i ikna etmeye çalışıyor. Filiz aşkını savunuyor.

FİKRET BAŞINI BELADAN ŞANSLA KURTARIYOR

Fikret ağlayarak Cemil ile beraber eve geliyor. Herkesin içinde ‘abla ben katil oldum' diyor. Herkes şok oluyor ama en çok da Filiz yıkılıyor. Cemil olayı anlatıyor. Barış hemen hastaneye gidiyor. Filiz, Fikret'e kızıyor, kardeşini polise teslim etmek istiyor. Cemil, Fikret'in yaşından dolayı cezai ehliyetini olmadığını söylüyor. Filiz olayın vicdani boyutunu taşıyamayacağını anlatıyor.

Barış hastaneden arayıp çocuğun sadece kolunun kırıldığını söylüyor. Filiz haberi alınca rahatlamıyor. Kardeşlerinin yaptığı hatalardan kendini sorumlu tutuyor. Barış, Filiz'i sakinleştirmek için onunla uzun uzun konuşuyor. Filiz'in söyleyebileceği ‘Seni Seviyorum' oluyor. Filiz telefonu kapattıktan sonra ayağa kalkıyor ama başı dönüyor ve kendini kötü hissediyor.

EVİ BASIYORLAR

Filiz iyi haberi ev halkına veriyor. O sırada biri cama taş atıyor ve Fikret çık dışarı diye bağırıyor. Rahmet dışarı çıkıp kavgaya tutuşuyor. Filiz gelenleri sakinleştirmeye çalışıyor. Gelenler kolu kırılan çocuğun ağabeyleri. Fiko oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek merdivenlerin sorunlu olduğunu söylüyor. Cemal'in gelişi ile kavga olayı sakinleşiyor.

Filiz evde Fikret'e hesap sormaya devam ediyor. Kardeşine yol göstermeye çalışıyor ama Fikret'in onu dinlemeye pek niyeti yok. Üstüne Kiraz yeniden telefon konusunu açıyor. Barış'ın bu telefonu almasını istiyor. Filiz gözleri doldu sinir küpüne dönüyor. Herkes yatmaya gidince Filiz burnunun kanadığını fark ediyor.

FİLİZ'E HASTANEDE EVLENME TEKLİFİ

Kiraz ile Filiz tartışıyor. Filiz fenalaşıp yere yığılıyor. Barış da yanında. Hemen acile kaldırıyorlar. Filiz hastanede gözlerini açıyor. Barış herkesin içinde cebinden bir yüzük çıkararak Filiz'e evlenme teklif ediyor. Filiz'in cevabı ‘tabi ki evet' oluyor.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya-Filiz

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir. Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz-Barış

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan-Fikri

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır. Çalışmamayı şiar edinmiştir. Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar. Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Yağızcan Konyalı-Rahmet

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir. Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar. Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.