Bizim Hikaye 56.son bölümde Filiz’i kim kaçırdı (Bizim Hikaye 57.bölüm fragmanı)

Bizim Hikaye 57.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye 56.son bölümünde olaylar bitmek bilmiyor. Hikmet kaçırdığı çocuğu annesine geri vermektedir. Hikmetin hasta olduğu yapılan test sonucu ortaya çıkıyor. Filiz, Hikmet ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra neler yapacağı merak konusu oldu. İzleyiciyi hem heyecan içinde bırakan hem de güldüren Bizim Hikaye son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde.



Bizim Hikaye yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!



Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu “Bizim Hikaye” kadrosuna Sahra Şaş, Miray Akay, Murat Danacı, Melisa Döngel ve Hazal Adıyaman gibi başarılı isimler dahil oldu.





BİZİM HİKAYE 56.BÖLÜM ÖZETİ



Hikmet’in durumunu öğrenen Filiz bir yandan kardeşiyle uğraşırken, bir yandan da Hikmet’i kurtarmak için kendi başını yakan Barış’ın kurtulması adına çabalamaktadır. Bu son olay Barış’ın kimliğini saklamasını imkansız hale getirmişken, Çiçek’in müdahalesiyle iş tatlıya bağlanır. Fakat Filiz, Hikmet’in sakladıklarından ve işleri bu hale getirmesinden dolayı tüm aileye tavırlıdır. Sonunda Barış’ın da kendisinden sakladıklarını öğrendiğinde Filiz’in sabrı taşar ve herkese bir ders vermeye karar verir.



Ancak bunun için Fikri’yle işbirliği yapmış olması işlerin daha çok karışmasına neden olur. Barış ise Nihal’den kurtulmak için Merve’yle işbirliğine devam etmektedir. Merve’nin Nihal hakkında öğrendikleri işlerin hiç de sandıkları kadar basit olmadığını ortaya çıkarır. Bu arada Hikmet’in kaçırdığı çocuğun babası da, başına gelenlerin acısını Filiz’den çıkarmaya çalışınca işler kontrolden çıkar ve Filiz kendini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.



BİZİM HİKAYE 55.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Kerem’in Nihal’in adamı olduğundan habersiz olan Barış kıl payı felaketten kurtulsa da, Kerem’le olan hesabını kolay kolay kapatmaya niyetli değildir. Bir yandan onunla uğraşırken, bir yandan da Nihal konusunda Merve’yi sıkıştırmaya devam eder. Ancak Merve’nin Barış ve Nihal için başka planları vardır. Bu sırada tüm aile onlardan gizli bir şekilde Hikmet’i bulmak için seferber olur ancak mesele Filiz’le Barış’tan gizlendikçe giderek büyür ve sonunda büyük bir felakete neden olur.







BİZİM HİKAYE DİZİSİNDE YENİ OYUNCULAR



Sahra Şaş, Hazal Kaya’nın hayat verdiği Filiz karakterinin cezaevindeki arkadaşı “Çiçek” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.



Miray Akay, Hikmet’in okulda gördüğü anda etkilendiği, Hikmet’i birtakım çıkarları için hayatına alan “Zeynep” karakteriyle dizide yer alacak.



Murat Danacı, yakışıklı, özgüveni yüksek, son derece zeki, saygın, dik duruşuyla Filiz’in avukatı “Selim” karakterine hayat verecek.



Melisa Döngel, havalı, zenginliği ve güzelliğiyle ışıldayan bir kız, tehlikeli şekilde alımlı, bunun farkında ve kullanmaktan da çekinmeyen “Deniz” karakteriyle karşımıza çıkacakken, Hazal Adıyaman ise, Deniz karakterinin kız kardeşi olan “Derin” karakteriyle Rahmet’in kız arkadaşı olarak ekrana gelecek



BİZİM HİKAYE DİZİSİ KONUSU



Fox TV ekranlarında başlayan Bizim Hikaye reyting listelerinin üst sıralarında tutunmayaı başardı. İzleyiciler ise Bizim Hikaye oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşan isim ise Burak Deniz oldu. Bizim Hikaye dizisinde ikilinin yaşayacağı fırtınalı aşk ve sıcacık aile diyalogları ile izleyicinin dikkatini şimdiden çekmeyi başardı. Tüm oyuncu kadrosunu ve konusunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Bizim Hikaye oyuncuları kimdir, konusu ne?



4 Eylül Perşembe günü ekrana gelecek olan dizi, altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin btrajikomik hikayesini anlatacak. Baba Fikret’in (Reha Özcan) sorumsuzluğu sebebiyle, çocukların en büyüğü Filiz (Hazal Kaya) ise kardeşlerini bir şekilde okutma ve geçindirme derdinde. Filiz, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken, birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış (Burak Deniz) girecek. Hem Filiz’in kalbini kazanıp, hem ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Aile zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri sızlatan olaylar yaşayacak. Her ne olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelecek bu ailenin hikayesi için şimdiden nefesler tutuldu.



Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.



Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.



Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.







DİZİLERİ BIRAKIP AŞÇILIK KURSUNA GİTMİŞTİ



Son olarak ‘Maral: En Güzel Hikayem' ile iki yıl önce TV ekranlarında boy gösteren güzel oyuncu Hazal Kaya, iki yıl sonra tekrar ekranlara dönecek. Kaya, son olarak setlere ara vermiş ve aşçılık kursuna giderek sertifika almıştı.



Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Amerikan aile dizisi ‘Shameless'ın (Utanmaz) Türkiye uyarlaması için çalışmalar başladı. Dizinin başrollerinde hangi isimlerin yer alacağı açıklandı. Henüz Türkçe ismi açıklanmayan dizide Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerde yer alacağı öğrenildi.



BARIŞ (BURAK DENİZ)



Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

burak-deniz- KİMDİR



2013 – 2014 yılları arasında “Kaçak” dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.

2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

Filmleri ve Dizileri : Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi) Medcezir (Aras) (TV Dizisi) Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi) Sultan (Tarık) (TV Dizisi) Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)



Barış karakteri…



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.



Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.