Bizim Hikaye dizisi izle 44.yeni bölüm fragmanı Bizim Hikaye son 43.bölüm FOX TV izle

Bizim Hikaye 44.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Bizim Hikaye 43.son bölüm izleme linki Bizim Hikaye oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bizlerde Bizim Hikaye'nin bu hafta ekrana gelen son bölümü ile ilgili detayları dizi izleyicileri için bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye 43.son bölümünde; Filiz bir yandan Barış’ın hareketlerine anlam vermeye çalışırken, bir yandan da ailesinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Barış ise sürekli Filiz’in yanında gördüğü Selim'i kıskanmaktan kendini alamaz. Bir yandan Filiz’e yakınlaşmak için kavrulsa da, diğer yandan Selim’le birlikte olduğu şüphesi içini kemirmektedir. Barış’ın anlam veremediği gelgitli tavırları Filiz’in de dengesini bozmaya başlar. Bu süreçte Filiz'in yanındaki en büyük destek Selim’dir. Selim kendi duygularını bir kenara bırakarak Filiz’in hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı, Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 44.yeni bölüm fragmanı 43.son bölüm izleme linki star.com.tr'de.

BİZİM HİKAYE 43.BÖLÜM ÖZETİ

Filiz bir yandan Barış’ın hareketlerine anlam vermeye çalışırken, bir yandan da ailesinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Barış ise sürekli Filiz’in yanında gördüğü Selim'i kıskanmaktan kendini alamaz. Bir yandan Filiz’e yakınlaşmak için kavrulsa da, diğer yandan Selim’le birlikte olduğu şüphesi içini kemirmektedir. Barış’ın anlam veremediği gelgitli tavırları Filiz’in de dengesini bozmaya başlar. Bu süreçte Filiz'in yanındaki en büyük destek Selim’dir. Selim kendi duygularını bir kenara bırakarak Filiz’in hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Tüm bunların yanı sıra bir süredir Fikri’den de haber alınamamaktadır.



Filiz, bu konuda Selim’in yardımını ister. Selim Fikri’yi araştırırken Filiz’i şok edecek bir gerçeğe ulaşır. Filiz’in öğrendikleri Elibol’ların hayatını bir kez daha alt üst edecektir.

BİZİM HİKAYE 42.BÖLÜM ÖZETİ

Bebeklerin kaybı herkesi darmadağın etmiş, Barış’a duyulan öfke ve nefretin üstüne kül bulutu örtmüştür. Bu durum Filiz’in Barış konusunda kafasının karışmasına neden olur. Giderek Barış’ın bir şeyler sakladığına dair olan inancı artmaya ve Barış’ı kurcalamaya başlar. Bu arada Barış’ın da Selim kıskançlığı artmaktadır. Onun bu şüphesine benzini dökecek kişi Nihal olacaktır. Bu arada Elibol'lar da korkulan gerçekleşmiş, Fikri ve çocuklar zengin evinden atılıp eve geri dönmüştür. Filiz bir yandan onlarla uğraşırken, Minibol’ların okul masrafı, Rahmet’in bir kez daha gelecek hayallerinden vazgeçmesine neden olur.

BİZİM HİKAYE ÇALAN ŞARKI KİMİN



Dizide en çok çalan şarkı, Çağatay Akman'ın dizi için seslendirdiği 'Bizim Hikaye' parçası.



BİZİM HİKAYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



24 Temmuz günü çekimleri başlanılan dizi İstanbul'da, Sariyer'de çekilmektedir. Tam adresi: Sariyer / Emirgan Mahallesi / Ahmet Celalettin Sokak.

BİZİM HİKAYE 43.BÖLÜM FRAGMANI



BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?



5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI



Hazal Kaya-Filiz



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.



Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.



Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Burak Deniz-Barış



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.



İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.



Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.







Reha Özcan-Fikri



6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.



Çalışmamayı şiar edinmiştir.



Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.



Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.



Yağızcan Konyalı-Rahmet



Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.



Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.



Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.