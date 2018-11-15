Bizim Hikaye yeni 48.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu Bizim Hikaye dizisi son 47.bölüm FOX Tv izleme linki

Bizim Hikaye son bölüm dün akşam izleyiciyi ekrana kilitledi. Reyting sıralamasında birinci olan Bizim Hikaye dizisi 48.yeni bölüm fragmanı ve Bizim Hikaye 47.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bizim Hikaye son bölüm tekrarı nasıl izlenir? Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Bizim Hikaye oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir? Bizim Hikaye dizisi nerede çekiliyor? gibi bir çok sorunun yanıtlarını arayan dizi severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye yeni bölümleriyle FOX TV'de ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Bizim Hikaye 47.son bölümünde Melek, Murat’ın yaşadığını görünce şoka girer… İlk şoku atlattıktan Murat Melek aracılığıyla, Kendal’ı yeniden bir çıkmaza doğru sürükler. Bu sırada Narin ve Oğuz buluşurlar… Narin’in son ve masum buluşması, Kendal ve Oğuz arasında beklenmedik olaylara sahne olur. Oğuz ilk defa Kendal’a açıkça meydan okur. Ancak bu meydan okumanın bedelini yine Narin ödeyecektir. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan’ın başrollerde oynadığı, Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Bizim Hikaye yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

BİZİM HİKAYE 47.BÖLÜM ÖZETİ

Melek, Murat’ın yaşadığını görünce şoka girer… İlk şoku atlattıktan Murat Melek aracılığıyla, Kendal’ı yeniden bir çıkmaza doğru sürükler. Bu sırada Narin ve Oğuz buluşurlar… Narin’in son ve masum buluşması, Kendal ve Oğuz arasında beklenmedik olaylara sahne olur. Oğuz ilk defa Kendal’a açıkça meydan okur. Ancak bu meydan okumanın bedelini yine Narin ödeyecektir. Ebru Rüzgar’ın kaçırılmasıyla ilgili olarak hala bir sonuca ulaşamadığı için, bu olayın peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.

BİZİM HİKAYE 47.BÖLÜM FRAGMANI

Melek’in okumaya karar vermesi ve bununla ilgili harekete geçmesi Kendal’ı çileden çıkarır. Tüm olayların altında Ebru’nun olduğunu bildiği ve diğer yandan köşeye sıkıştığı için en başta Ebru olmak üzere etrafındaki kadınlara saldırır. Özlem ve Melek bundan en büyük payı alırlar. Olanlar karşısında Ebru artık sınıra kadar gelmiştir… Murat tüm bu olanlar karşısında artık seyirci kalmamaya karar verir. Kendal’la hesaplaşmanın zamanı gelmiştir. Asım’ın tüm konağın dengesini alt üst edecek kadar büyük bir karar vermesi gerekmektedir. Ancak Asım, vicdanıyla baba özlemi arasında sıkışıp kalır.

BİZİM HİKAYE 46.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kiraz'ın ortalıktan kaybolması herkesi alarma geçirmiş, dört bir koldan yürütülen aramalar sonuç vermedikçe Filiz delirecek noktaya gelmiştir. Bunlardan habersiz olan Barış ise mesafeli de olsa Filiz’le iletişim halinde kalabilmenin rahatlığıyla tüm dikkatini oğlunun sağlığına vermeye çalışmaktadır. Ancak hiç beklemediği anda gelen bir telefon, onun bu kararını ters yüz etmeye yeter.

Kiraz'ı içine düştüğü çıkmazdan kurtarma çabası, Filiz’le Barış’ı bir kez daha bir araya getirir. Başlarda sorun olmadığını düşünseler de, kısa sürede aralarındaki mesafeyi korumakta zorlandıklarını fark ederler. İkisinin arasındaki çekim, Selim’le Barış arasında büyük rezalet çıkmasına neden olunca Filiz bu duruma bir dur demesi gerektiğini fark eder.

BİZİM HİKAYE 47.BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE GENEL KONUSU



5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.



Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.



BAŞROL OYUNCULARI



Hazal Kaya (Filiz)



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir. Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.



Burak Deniz (Barış)



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.



Bizim Hikaye’nin oyuncu kadrosunda



Hazal Kaya

Burak Deniz

Reha Özcan'ın

Nesrin Cavadzade

Yağızcan Konyalı

Nejat Uygur

Pınar Töre

Berkay Akın

Evrim Doğan

İsmail Karagöz

Korhan Fırat,

Mehmetcan Mincinozlu

Alp Akar

Zeynep Selimoğlu

Ömer Sevgi