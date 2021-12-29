Börü 2039 yayınlandı mı? Börü 2039 ne zaman saat kaçta?

29 Aralık 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:01

Börü 2039 yayınlandı mı? sorusu, serinin ilk bölümünü izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizi ve film platformu BluTv'de yayınlanan Börü 2039, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü yeni bir dünyanın savaşlarını ele alıyor. Peki Börü 2039 ne zaman saat kaçta?

BÖRÜ 2039 YAYINLANDI MI?

Börü 2039 dizisi Aralık ayının 28'inde BluTv dizi platformunda yayınlandı.

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dizinin ilk sezonundan 1. bölümü yayınlandı. Börü 2039 2. bölümünün ise 04.01.2022 Salı günü yayınlanması bekleniyor.

Yönetmenliğini Alper Çağlar'ın üstlendiği Börü 2039'u izlemek isteyenlerin Blu TV'ye abone olmaları gerekiyor.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Börü 2039, yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Doruk Acar'ın sahibi olduğu Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisidir.

Börü 2039, serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını konu alıyor ve 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor.

Merakla takip edilen dizi, ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. Börü 2039 ayrıca insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

2039 senesi beyin-makine arayüzlerinin, füzyon enerjisinin ve proto-kuantum bilgisayarların sivil dünyaya etkilerinin hissedildiği, Amerika Birleşik devletleri ve Çin arasındaki gerilimin gitgide tırmandığı bir yıl. Türkiye kendi askeri teknolojisini üreten, gizemli teknokrat Kemal Boratav sayesinde rakip ülkelerin seviyesine ulaşmış, karışan dünya düzeninde kendi ekseninde tarafsız bir bölgesel güç. Büyük teknoloji markaları ve Savunma Bakanlığının desteği ile rekor sürede bitirilen Ötüken Projesi sayesinde İstanbul'un yer altında, kozmik bir karargahta, dünyadaki iki süper bilgisayardan biri Beta+ yapay zeka KAM, ülkeye olabilecek tehditleri hesaplıyor, ve Boratav'ın yeniden düzenlediği, taarruz ve "son çare müdahale" timi BÖRÜ'nün sayesinde senelerdir ülke terörizmden arınmış halde. Ta ki Mart 15 2039'a kadar...

BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER?

Murat Akın: Kemal Boratav

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Doğan Bayraktar

Cansel Elçin

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu