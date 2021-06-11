11 Haziran 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 20:46

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 4. bölümüyle Atv ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümde Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Kutlu Bike'nin yatağına yılan salınır. Kutlu Bike ölecek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izlemek isteyenler için ilk bölümün yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin 4. son bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM İZLE!

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin, 4. bölümüyle 11 Haziran 2021 cuma akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin'in son bölümünde Kutlu Bike'yi öldürmek için yatağına yılan salınıyor. Kutlu Bike ölecek mi?

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder.

Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür.

Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar.

TÜRKAN HATUN'UN PLANI NE?

Türkan Hatun, "Celaleddin'in oyunu şimdilik başarılı görünüyor, ama şimdilik..." diyerek ne planlıyor?

Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

Atv ekranlarında başlayan yeni dizinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Emre Kıvılcım-Celaleddin

Kaan Yalçın-Sultan Alaeddin

Yulduz Radjabova-Kutlubike

Gülenay Kalkan-Türkan Hatun

Jovahir Zakirov-Cengiz Han

Cemal Hünal-Behram

Sezgin Erdemir-Temur Melik

Ferhat Yılmaz-Şemseddin

Rano Shodiyeva-Ayçiçek

Rayxon Ulasenova-Mihricihan

Ali Khan-Cuci

Jamshid Sagatov-Cebe

Akmal Mirzo-Subutay

Tohir Saidov-Nizamülmülk

Mehmet Pala-Ötkır

Feruza Normatova-Şirin

Johangir Abdulmalikov-Kılıç