Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 4. bölümüyle Atv ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümde Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Kutlu Bike'nin yatağına yılan salınır. Kutlu Bike ölecek mi? Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm izlemek isteyenler için ilk bölümün yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin 4. son bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM İZLE!Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin, 4. bölümüyle 11 Haziran 2021 cuma akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin'in son bölümünde Kutlu Bike'yi öldürmek için yatağına yılan salınıyor. Kutlu Bike ölecek mi?
CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA
Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.
Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder.
Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.
KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK
Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür.
Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar.
TÜRKAN HATUN'UN PLANI NE?
Türkan Hatun, "Celaleddin'in oyunu şimdilik başarılı görünüyor, ama şimdilik..." diyerek ne planlıyor?
Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.
Atv ekranlarında başlayan yeni dizinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI
Emre Kıvılcım-Celaleddin
Kaan Yalçın-Sultan Alaeddin
Yulduz Radjabova-Kutlubike
Gülenay Kalkan-Türkan Hatun
Jovahir Zakirov-Cengiz Han
Cemal Hünal-Behram
Sezgin Erdemir-Temur Melik
Ferhat Yılmaz-Şemseddin
Rano Shodiyeva-Ayçiçek
Rayxon Ulasenova-Mihricihan
Ali Khan-Cuci
Jamshid Sagatov-Cebe
Akmal Mirzo-Subutay
Tohir Saidov-Nizamülmülk
Mehmet Pala-Ötkır
Feruza Normatova-Şirin
Johangir Abdulmalikov-Kılıç