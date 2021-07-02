2 Temmuz 2021 Cuma 20:06 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 20:06

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümüyle 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı Atv ekranlarında yayınlanıyor. Harezemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümde Sultan Aleaddin'in "Bu yüzük oğlum Uzlag Şah'ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun." sözleri damga vurdu. Babasının veliahtlığı Celaleddin'e vermemesiyle kendisini suçlu hisseden Kutlu Bike ne yapacak? Atv Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm full izle!



Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova'nın paylaştığı Bozkır Arslanı Celaleddin, 7. bölümüyle sezon finali yaptı.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 7. bölümünde, Harzemşah sarayında savaş hazırlığı başlayacak. Celaleddin ise tuzağa düşecek...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜM FULL İZLE!

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 7. bölümüne Sultan Aleaddin'in ordusunu cenge hazırlarkensözü damga vurdu.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ı mağlup edip, Moğol ordularını yenen Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümde Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Aleaddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder.

Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir.

Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer.

Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar.

Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir. Bu savaşı kim kazanacak?

Kutlu Bike'nin kardeşini kurtarmaya giden Celaleddin tuzağa yakalanır. Celaleddin tuzaktan kurtulabilecek mi?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.