Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman?

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:52

Bugün Sadakatsiz var mı? sorusunun yanıtı, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz de Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren diziler arasında yer aldı. Heyecanın dorukta olduğu Sadakatsiz yeni bölüm tarihi belli oldu. peki Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 13. bölümün ekranlara geleceği tarih ve yeni bölümde yaşanacaklar.

BUGÜN SADAKATSİZ VAR MI?

Yılbaşı tatili nedeniyle Sadakatsiz dizisinin 13. yeni bölümü ekranlara ara verdi. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise heyecanla bekleniyor. Peki Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 13. bölüm tarihi.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz 13. bölüm 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya'nın evine olay inceleme geliyor. Turgay ise Asya'ya destek olmak için onu yalnız bırakmıyor.

Volkan ise Turgay'ın o evde kalacak olması düşüncesiyle çılgına dönüyor. Asya'nın kapısının önünde arabada sabahlayan Volkan'ın sıradaki hamlesi ne olacak? Derin, Volkan'ın eve gelmemesine ne tepki verecek?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle; Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

"O DELİ DOKTORU BURADA MI KALACAK?"

Sadakatsiz 12. bölümde; Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkeleniyor. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istiyor. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmiyor. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar veriyor. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğreniyor. Asya'yla tekrar geriliyor. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkarıyor.

Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçiyor. Mert, restoranda rastladığı kızdan numarasını almıştı. Bahar bunu öğrenince ne tepki verecek?

"BENİM ŞEHRİMİ TERK EDECEKSİN!"

Sadakatsiz 12. bölümde; Volkan, Asya'yı sindirmeye çalışıyor. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız ediyor. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yapıyor. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı veriyor. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmıyor.

HALUK, BAĞIŞ GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Asya, Haluk'un şirketine gelerek her şeyi bir bir anlatıyor. Volkan'ın şirket adına yapacağı bağışın şartı olduğunu ve bu şartın da Asya'nın görevden alınması olduğunu açıklıyor. Bunu duyan Haluk, sinirleniyor. Volkan'ı yanına çağıran Haluk, demediğini bırakmıyor ve bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyor. Ondan habersiz böyle bir karar almaması konusunda da Volkan'ı sıkıştırıyor.

"BÖYLE AİLE BABASI OLUNMAZ!"

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 12. bölümünde; Haluk ve Gönül, Volkan'ı yakın markaja alıyor. Volkan'ın son zamanlarda sık sık Asya'nın yanında olması artık Haluk'un da canını sıkıyor. Haluk, ona bir ailesi olduğunu ve onların yanında olması gerektiğini hatırlatıyor. Asya'nın yanında görünmesinin de hoş karşılanmayacağını söylüyor. Hem Gönül hem de Haluk, Volkan'ı bu konuda bir kez daha uyarıyor. Ancak Haluk'un sözleri yine çok ağır oluyor!

Öte yandan Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Volkan'dan şüphelenen Derin, onu yakın takibe aldırıyor. Araştırmaları sonucunda Volkan'ın ikinci bir telefonunun olduğunu öğrenen Derin çılgına dönüyor. Volkan'ın ofisini alt üst ettikten sonra telefonu bulan Derin, gördükleri karşısında şoke oluyor.

Derin, Asya'ya yaşattıklarını yaşamaya başlıyor. Derin, Volkan'ın 2. bir telefonu olduğunu öğrenip çılgına dönüyor.

Gönül ise kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

DERYA, ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR!

Derya, Ali hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırıyor. Volkan'ı gördüğünde, Ali'nin çok yalnız kaldığını ve Turgay'a terapiye geldiğini söylüyor. Bunu duyan Volkan, küplere biniyor. Ve soluğu Asya'nın yanında alıyor. Asya'ya Ali'nin bu durumlardan kötü etkilendiğini söyleyerek onu uyarıyor. Derya'nın bu davranışı yeni bir kavganın fitilini ateşliyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Oyuncular:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)