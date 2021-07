27 Temmuz 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 11:57

Bu sezon yaz dizileri arasında yer alan Cam Tavanlar, reytinglerde istenen rakamları elde edemedi. Diziyi izleyenler, senaryonun ilerleyişinden dolayı " Cam Tavanlar final mi yapıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. izini başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Bensu Soral, dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti. Peki Cam Tavanlar ne zaman final yapacak? İşte can Tavanlar final tarihi...

CAM TAVANLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ancak beklenen reytinglere ulaşamayan Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. 8 bölüm olarak ekrana getirilen Cam Tavanlar'ın başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka da Instagram hesaplarından peş peşe veda paylaşımları yaptı. Bu Paylaşımlar Sonrası Cam Tavanlar'ın Final iddiası netleşmiş oldu.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dizinin diğer bir başrol oyuncusu Kubilay Aka da veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni'

CAM TAVANLAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Cam Tavanlar final tarihi belirlendi. Show Tv'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar final bölümü ile Ağustos Ayının İlk Haftası ekranlara veda edecek.

Cam Tavanlar dizisi, yayınlanacak olan final bölümüyle Ağustos'un 4'ünde son kez izleyenlerinin karşısına çıkacak.

CAM TAVANLAR KONUSU

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Cam Tavanlar' ismini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alıyor.

Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Meriç Acemi'nin proje yaratıcısı olduğu Cam Tavanlar'ın senaristliğini Duygu Yıldırım İleri yaparken yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor