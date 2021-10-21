21 Ekim 2021 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:39

Camdaki kız 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 16. son bölümde Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40'ıncı yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir. Cana ile Sedat'ın ilişkisi ortaya mı çıkacak? Camdaki Kız 16. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 16. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır.

Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

SEDAT'I BEKLEYEN SÜRPRİZ NE?

Sedat ve Cana'yı takip eden Feride duruma el atar. Cana'yı sıkıştırıp tehdit eder. Diğer taraftan artık Sedat'ın yaptıkları herkesin gözüne batmaktadır. Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Camdaki kız 16. bölümde Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır.

Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkini itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister. Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır.

Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır.

Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır. Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.

Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir.

Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40'ıncı yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de.