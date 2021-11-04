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Dizi

Camdaki Kız 18. bölüm full izle YouTube! Camdaki Kız 18. Bölüm izle tek parça!

Camdaki kız 18. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 18. son bölümde Muzo, Nalan'a Sedat hakkındaki gerçekleri anlatıyor! Nalan öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 18. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 18. bölüm full izle YouTube!

4 Kasım 2021 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:44
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Camdaki Kız 18. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 18. bölümde Sedat, kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmak için kaçmayı planlar. Cana'ya beraber gitmek için teklifte bulunur fakat Cana'nın başka sorunları vardır. Muzo ise Sedat ile ilgili gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan öğrendikleri karşısında ne yapacak? Camdaki Kız 18. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 18. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 18. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in evi terk etmesine Sedat'ın da hisselerini Cavit'e satmayı teklif etmesine neden olur.

Sedat babasından intikam almak için şirket hisselerini Cahit'e satmak istiyor!

Sedat'ın babasına öfkesi bir türlü dinmez. Bu yüzden bir plan yapar ve kendine ait olan şirket hisselerini satmaya karar verir. Bu duruma Rafet ne tepki verecek?

Camdaki kız 18. bölümde Sedat, kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo ise duruma el atmaya karar verir.

SEDAT ORTADAN KAYBOLUYOR, AİLELER KARŞI KARŞIYA GELiYOR!

Gülcihan olanlardan Rafet'i suçlarken Nalan, Sedat'tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı'nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.

Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz. Sedat ise oldukça düşüncelidir. Koroğlu ailesi dağılacak mı?

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

Şirketteki hisselerinİ eniştesi Cavit'e devretmek isteyen Sedat, bu kararıyla babasına bir darbe daha vurmak ister. Cavit'ten hiç hoşlanmayan Rafet Bey, bu işe ne tepki verecek?

Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

MUZO, NALAN'A GERÇEKLERİ ANLATIYOR...

Nalan, Sedat'tan haber alamadığı için çok endişelidir.

Sedat ortadan kaybolunca Muzo çaresiz kalan Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan öğrendikleri karşısında ne yapacak?

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