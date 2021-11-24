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Dizi

Camdaki Kız 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 21. yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız 21. Bölümden 2. fragman yayınlandı. Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gitmiş, gördükleri karşısında şoke olmuştu. Camdaki Kız 21. Bölüm fragmanında ise babasını Cana ile gören Nalan, Cana'nın evine gidip onu ikaz ediyor. Peki Camdaki Kız 21. yeni bölümde neler olacak? Cana ile görüşemeye başlayan Adil ne yapacak? İşte Camdaki Kız 21. Bölümden 1. ve 2. Fragman

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:58
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Camdaki Kız'ın 21. yeni Bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Merakla beklenen fragmanda Muzo, Melisa'ya hediye alıyor. Melisa'nın Koroğlu ailesiyle tanışma yemeğinde ise Sedat onu nereden tanıdığını hatırlıyor. Diğer yandan Nalan, Cana'yı tehdit ediyor. Peki Camdaki Kız 21. yeni bölümde başka neler olacak? İşte Camdaki Kız 21. Bölüm 2. Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

"DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİRİ VAR!"

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM FRAGMANI

Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 21. Bölüm Fragmanında Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor.

Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor. Melisa ile bir zamanlar ilişkisi olan Sedat, evlerine gelen Melisa'nın ensesindeki dövmeyi görüp onu hatırlıyor. Sedat Muzo'ya Melisa'yı nereden tanıdığını söyleyecek mi?

NALAN, CANA İLE YÜZLEŞİYOR!

Camdaki Kız 21. Bölüm 2. Fragmanında Muzo, hayatının aşkının peşine düşerken evde işler çığırından çıkmıştır. Nalan, Cana ile karşı karşıya gelir. Büyük yüzleşme sonunda başlamıştır.

Öte yandan Feride ise Adil'i takibe almıştır. Cana ile görüşemeye başlayan Adil ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düşer.

MUZO, MELİSA'YI NALAN VE SEDAT'LA TANIŞTIRDI

Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırıyor.

CANA'NIN BULUŞTUĞU KİŞİ ŞOKE ETTİ!

Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda alıyor.

Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişinin babası olduğunu gören Nalan, şoke oluyor.

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