14 Aralık 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:11

Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nalan'ın gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmesine ramak kalmışken Koroğlu Ailesi de büyük bir krizin içine düşmüştür. Feride ve Adil, Nalan'a her şeyi anlatmaya karar verir. Nalan gerçekleri öğrenince ne yapacak? İşte Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

CAMDAKI KIZ 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI | "BİR KÖŞEDE OTURUP AĞLAMAYACAĞIM!"

CAMDAKI KIZ 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

NALAN YENİ BIR ŞOKLA KARŞI KARŞIYA!

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, yeni bölümüyle 16 Aralık Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Camdaki Kız 24. Bölümde Feride, sakladığı sırların bedelini öderken, Nalan güçlü durmaya kararlıdır.

Diğer taraftan Koroğlu Ailesi büyük bir krizin içine düşmüştür. Rafet başta olmak üzere tüm aile krize çözüm bulmaya çalışırken, Sedat yine tehlikeli bir durumunun içine düşer.

Melisa ise kim olduğunu saklamaya çalıştıkça Hayri abisinin ısrarıyla avukatla görüşmeye gittiği otelde Rafet Bey'le karşılaşır.

NALAN, GERÇEK ANNESİNİN SEMA OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir.

Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir.