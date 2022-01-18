18 Ocak 2022 Salı 09:56 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:56

Camdaki Kız 27. Bölüm 2. Fragman yayınlandı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Nalan, Sedat ile Melisa'nın görüntülerini izlemişti. Camdaki Kız 27. Bölüm 2. Fragmanında Sedat büyük bir sınav veriyor! Bir yandan Cana ile olan ilişkisi, diğer yandan Melisa ile görüntülerinin ortaya çıkması Sedat'ı çıkmaza sokuyor. Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? İşte Camdaki Kız 27. Bölümden 2. Fragman

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM 2. FRAGMAN | "YALANIN BATSIN YALANCISIN"

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

SEDAT BÜYÜK BIR SINAV VERİYOR!

Sedat her yerden ayrı ayrı darbe yemektedir. Nalan Sedat'a içindekileri haykırırken bir taraftan da Muzo ile arası açılır.

Cavit ise başta Sedat olmak üzere tüm Koroğlu ailesini kıskacına almıştır. Sedat ne yapacak?

Cana ve Sedat yakalanınca artık Cana dayanamaz ve Rafet'in karşısına çıkar. Sedat ve Nalan ise oldukça şaşkındır. Rafet ve Nalan bu olaya ne tepki verecek?

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM FRAGMANI

"Dünya'nın En Temiz Kalplisini Kaybetmek Üzeresin"

Nalan, Sedat'ın gerçek yüzüyle karşılaşıyor...

NALAN, SEDAT'TAN AYRILIYOR!

Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur.

Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız, yeni bölümüyle 20 Ocak Perşembe 20.00'da Kanal D'de!