14 Ocak 2022 Cuma 09:56 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:56

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda görüntüleri izleyen Nalan, Sedat'ı terk ediyor. Muzo ile buluşan Nalan, Meliha'nın Sedat'la olan ilişkisini anlatıyor. Sedat'ın yalvarmaları işe yarayacak mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte Camdaki Kız 27. Bölüm Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı ekrana geldi.

NALAN, SEDAT'TAN AYRILIYOR!



Camdaki Kız 27. bölüm Fragmanında Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile birlikte olmak artık çok zordur.

Diğer yandan Nalan, Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır.

Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Camdaki Kız yeni bölümde Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız, yeni bölümüyle 20 Ocak Perşembe 20.00'da Kanal D'de!