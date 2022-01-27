27 Ocak 2022 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:03

Camdaki Kız 28. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 28. bölümde Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek? Camdaki Kız 28. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 28. bölüm full izle YouTube!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding'in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar.

Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir.

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

Rafet Bey'in öfke patlaması yaşadığı anda konağa gelen Nalan, hangi gerçeği öğrenecek?

NALAN, HAMİLE Mİ?

Camdaki Kız28. bölümde Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor.

Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Hayri'nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin'e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, 28. bölümüyle 27 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de.