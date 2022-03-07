7 Mart 2022 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:54

Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanına Rafet Beyin Sedat'a söylediği "Kendi Evladını Kendin Öldürdün!" sözü damga vurdu. Alp ve Sedat arasında yaşanan kavga sonrası Nalan bebeğini kaybediyor. Bu kayıp, Sedat'ı da yıkıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanı

Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nalan'ın korktuğu başına geliyor ve bebeğini kaybediyor. Bu acı haber gündeme bomba gibi düşüyor...

Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanına Rafet Beyin Sedat'a söylediği "Kendi Evladını Kendin Öldürdün!" sözü damga vurdu.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!



ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan, duyduklarından sonra Sedat'a tokatlı bir tepki gösterir.

Nalan, Sedat'a karşı artık daha sert davranmaktadır. Sedat ise garip bir şekilde Nalan'ı kıskanmaya başlar.

Ancak yaşanan kötü bir durum Nalan'ı büyük bir tehlike ile karşı kaşıya getirir.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat'la yürüyüşe çıkan Nalan bebeğini kaybetme riskiyle karşılaşır.

Nalan bebeğini kaybetmekten çok korkmaktadır. Sedat ve Hayri apar topar Nalan'ı hastaneye yetiştirir fakat Nalan'ın kanaması vardır...

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...