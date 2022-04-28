Camdaki Kız 41. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 41. son bölümde Feride, Hayri'yi kovmakla tehdit ediyor ancak Hayri hiç beklenmedik bir hamlede bulunuyor! Hayri, Rafet'e ne anlatacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 41. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 41. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 41. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 41. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın 41. bölümünde; Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir.

Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer.

Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir.

Muzo ise Rafet'e evden ayrılacağını söyler. Daha sonra Pera'yı da alıp eve getirir. Muzaffer, ailesine Pera ile evleneceğini söyler.

Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur.

Nalan, sonunda Feride'ye karşı çıkar. Feride bu tepki sonrası ne yapacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...