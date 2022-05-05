Camdaki Kız bu hafta var mı, yok mu? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her perşembe Kanal D'de ekrana geliyor. Peki Camdaki Kız bugün (5 Mayıs 2022) yayınlanacak mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

Camdaki Kız, bu akşam yayınlanmayacak. Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi son olarak 41. bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana geldi. Bu hafta Kanal D yayın akışında yer almayan dizi Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 1 hafta sonra yayınlanacak.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, 42. bölümüyle 12 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...