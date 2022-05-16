Camdaki Kız 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Nalan, gerçek annesinin Feride olmadığını öğrenince yıkılıyor. Feride'nin annesi olmadığını öğrenen Nalan, kendisini sevmemesinin sebebini anlıyor. Hayri'nin kendisine açıkça iltifat etmesi sonucunda Nalan bu kez sert çıkıyor. Peki Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? İşte merakla beklenen Camdaki Kız 43. bölüm fragmanı.

CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM FRAGMANI | "NEREDE DURMAN GEREKTİĞİNİ BİLMİYORSUN"

Nalan, gerçek annesinin Feride olmadığını öğrenince yıkılıyor!

Feride, sonunda Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu itiraf ediyor. Nalan'ın hayatı öğrendiği bu gerçek hayatını alt üst ediyor.

CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Camdaki Kız 43. bölüm fragmanında Nalan,aslında anneannesi olduğunu söyleyen Feride'ye sitem ediyor.

Hayri ve Nalan arasında ise büyük gerginlik başlıyor.

Kendisine "Hayatımın merkezi olmuşsunuz" diyen Hayri'nin yine odasının kapısına kutu bırakması sonucunda Nalan, "Nerede Durman Gerektiğini Bilmiyorsun" şeklinde sert çıkıyor.

Diğer yandan Pera'nın annesi Gülcihan'la konuşmaya geldiğinde ipler geriliyor.

Rafet, evine gelen Pervin'i sert bir dille uyarıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, her perşembe Kanal D'de ekrana geliyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.