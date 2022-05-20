Camdaki Kız 43. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 43. bölümde Feride, sonunda Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu itiraf ediyor. Nalan'ın öğrendiği bu gerçek hayatını alt üst ediyor. Nalan bu kez babasının kim olduğunu merak ediyor. Peki Nalan'ın babası kim? Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 43. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 43. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız son bölümde Nalan, yaşadığı ağır travmalarla nasıl başa çıkacak? Camdaki Kızı dizi 43. Bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZ 43. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın 43. bölümünde; Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince yıkılıyor.

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur.

Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz.

Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü bekler.

NALAN GERÇEK BABASINI ÖĞRENMEK ISTIYOR!

Nalan yıllardır kendisine söylenen yalanı hazmedemez. Bu yüzden Feride'ye oldukça kızgındır. Diğer taraftan Cana, Sedat'a hamile olduğunu haberini verir. Bunu duyan Sedat çılgına döner.

Nalan'ın ise tüm bu öğrendiklerinden sonra merak ettiği tek bir şey vardır. Feride'ye gerçek babasının kimliğini sorar. Peki Feride gerçeği Nalan'a açıklayacak mı?

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olur.

Selen, şirketteki hisselerini Sedat'a satmak istediğini ve artık şirketle bağının kalmasını istemediğini söyler.

Sedat ise hisseleri alabilecek parasının olmadığını söyleyince Selen, Nalan'ın arsasını Sedat'ın almasını ister. Nalan için her şey daha da zorlaşır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...