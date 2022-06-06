Camdaki Kız'dın heyecanla beklenen 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan bir karar vermek zorunda kalıyor... Selen, Gülcihan ve Sedat'ın konuşmalarını duyan Nalan, Cana'nın hamileliğini öğrenir ve o kızgınlıkla kendini Hayri'nin yanında bulur. Nalan şimdi ne yapacak? Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM FRAGMANI | NALAN, CANA'NIN HAMILELIĞINI ÖĞRENIYOR!

Camdaki Kız 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Nalan'ın Hayri ile tartışmasından sonra Billur Nalan'ı karşısına alıp konuşur. Billur Nalan'a "Hayri Bey'den beni kıskanıyorsun ama dön kendine bak, sorunlarınla yüzleş. Eğer yüzleşmezsen bedelleri çok ağır olacak" der.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın 46. bölüm fragmanında Nalan bir karar vermek zorunda kalıyor...

Cana'nın hamileliği herkesi tedirgin etmiştir. Feride ve Selen bir plan yapar ancak bu durum Cana'yı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz.

Pervin ise Muzo ile Pera'nın evleneceğini öğrenir fakat kendisinin dahil edilmemesine çok kızar. Rafet'i tehdit eden Pervin, "Yakında bu zamanlarınızı mumla arayacaksınız" der.

Nalan, Cana'nın hamileliğini öğrenince Hayri'ye koşuyor!

Nalan gizlice konuşmaları dinlerken Cana'nın hamileliğini öğrenir ve o kızgınlıkla kendini Hayri'nin yanında bulur.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, sezon finaliyle 9 Haziran Perşembe akşamı Kanal D'de.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır.

Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Daha sonra Pera evi terk eder. Muzo ise Pera'nın samimiyetine inanır ve onu affeder.

Öte yandan Cana'nin hamilelik durumu konakta ortaliğin karişmasina neden olur.

Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar. Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapar.