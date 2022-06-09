Camdaki Kız 46. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 46. son bölümde Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu öğrenen Nalan bir karar vermek zorunda kalıyor... Nalan Sedat'tan boşanacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 46. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 46. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Nalan Hayri'yi Billur'dan kıskanıp onunla tartışmıştı.

Nalan'ın Hayri ile tartışmasından sonra Billur Nalan'ı karşısına alıp konuşur. Billur Nalan'a "Hayri Bey'den beni kıskanıyorsun ama dön kendine bak, sorunlarınla yüzleş. Eğer yüzleşmezsen bedelleri çok ağır olacak" der.

Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında alır.

Nalan'ın Hayri'yi kendisinden kıskandığını anlayan Billur, Nalan ile yüzleşir. Pera ve Muzo'nun evlilik kararı, Rafet ve Pervin'in arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açar.

Cana'nın hamileliği herkesi tedirgin etmiştir. Feride ve Selen bir plan yapar ancak bu durum Cana'yı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz.

Camdaki Kız'ın 46. bölümünde; Nalan, Cana'nın hamileliğini öğreniyor! Nalan, Cana'nın hamileliğini öğrenince ne yapacak?

Cana'nın hamileliğini öğrenip Selen ile planını uygulayan Feride başarılı olacak mı?

Pervin ise Muzo ile Pera'nın evleneceğini öğrenir fakat kendisinin dahil edilmemesine çok kızar. Rafet'i tehdit eden Pervin, "Yakında bu zamanlarınızı mumla arayacaksınız" der.