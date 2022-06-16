Camdaki Kız 47. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin sezon finalinde her şey ortaya çıkıyor. Nalan Cana'nın kolundan tutup eve getiriyor. Nalan Sedat'tan boşanacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 47. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 47. SON BÖLÜM FULL İZLE (KANAL D)

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, sezon finaliyle Kanal D'de ekrana geldi.

CAMDAKİ KIZ 47. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Nalan'ın evdekilerin konuşmasını duyup Cana'nın kapısına dayanmasıyla sona eren dizinin sezon finalinde her şey ortaya çıkıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir.

NALAN SONUNDA İSYAN EDİYOR!

Camdaki Kız'ın sezon finalinde Cana'yı alıp Koroğlu konağına getiren Nalan, herkesten hesap sorar.

Cana'nın hamileliğini öğrenen ev halkıyla yüzleştirmek için Cana'yı yanına alır. Artık dayanamayan Nalan isyan eder.

Nalan, "Sedat ve Cana ile ilgili, özellikle bebekleriyle alakalı gerçekleri söylemek isteyen var mı bana? Artık hiç birinizin ağzından tek kelime yalan duymak istemiyorum. Yeter! Oyun bitti..." der.

MUZO'NUN DÜĞÜNÜ...

Muzo ve Para'nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.

Muzo'nun düğünü Koroğlu ailesi için beklenmedik pek çok olaya gebedir. Cana'nın hamileliği, Rafet'in mazisi derken olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Pervin Rafet'e, "Sen Gülcihanla evlenmeye karar verdiğinde o zaten Cavit ile sözlüymüş" der. Bunu duyan Rafet şoke olur.

NALAN SONUNDA HAYRI'YE AÇILIYOR!

Tüm bunlar yaşanırken Nalan da artık Sedat ile olan evliliğinin bir hata olduğunu anlamaya başlamıştır. Hayri'ye karşı olan duygularını açıklayacaktır.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, yeni sezonda da Kanal D'de...