Camdaki Kız 50. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Muzaffer, Nalan ile Hayri arasındaki tartışmaya şahit olur. Muzo her şeyi öğrenecek mi? İşte Camdaki Kız 50. Bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜM 2. FRAGMANI | "BEN SANA HESAP MI VERECEĞİM YA?"

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi Camdaki Kız, perşembe akşamı Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Camdaki Kız 50. bölüm 2. fragmanında Rafet, Gülcihan'dan boşanmaya kararlıdır ve boşanma protokolünü imzalatır.

Muzaffer ise şirketteki yönetim kurulu başkanlığını Selen'e bırakır.

Hapishane'den çıkan Sedat, günlük hayatına adapte olmaya çalışırken sürekli Nalan ile tartışır.

Feride, kızının kocası ile arasını düzeltmek için planlar yapar. Hayri'ye nispet olsun diye Sedat ile Nalan'a randevu ayarlar.

Muzo, Sedat ve Nalan ile gittiği bir eğlence mekanında Nalan'ın Hayri ile tartıştığını görür.

Muzaffer, Nalan ile Hayri arasındaki ilişkiyi anlayacak mı?