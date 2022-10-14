Camdaki Kız 53. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat'a yakalanıyor!

Camdaki Kız 53. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Nalan annesine Sedat'tan boşanacağını söylemişti. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Nalan ve Hayri gülerek sohbet ederken Sedat geliyor. Peki Nalan Sedat'tan boşanacak mı? İşte Camdaki Kız 53. Bölüm Fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

CAMDAKİ KIZ 53. BÖLÜM FRAGMANI | HAYAT SEN GÜLÜNCE GÜZEL

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

NALAN VE HAYRI'YE SEDAT ŞOKU!

Nalan ve Hayri arasında iyiden iyiye bir yakınlaşma başlar. Birbirlerine olan hislerini kelimelere dökmeye başlayan ikili sık sık beraber vakit geçirmeye başlarlar.

Öte yandan hiçbir şeyden haberi olmadığı düşünülen Sedat, Hayri ve Nalan'ı baş başayken yakalar!

CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜMDE NE OLDU?

Camdaki Kızı dizi 52. Bölümde Nalan, Sedat'tan boşanmaya karar veriyor! 13 Ekim Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 52. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 52. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Feride, Tako'nun Nalan'ın odasına gizlice girdiğini görüyor!

Nalan, odasına bırakılan tehdit mektuplarında iyice korkmaya başlar ve bu notları kimin bıraktığını öğrenmeye çalışır. Bundan sonra odasına kimsenin girmesini istemeyen Nalan, nottaki el yazısından yola çıkarak konakta iz arar. Sedat'la olan sorunlarını önce Muzo'ya sonra Feride'ye açan Nalan, Feride'den beklemediği bir destek görür. Nalan, annesinin verdiği onayla Sedat'la bir kez daha konuşmak için harekete geçer.

Tako, Alp'le yaptığı anlaşmada Nalan'ın odasına notlar bırakmaya devam eder. Ancak Nalan odanın anahtarını şüphelenince Tako'dan alıp kilitler. Feride, Nalan'ın odasından çıkarken Tako'nun gizlendiğini fark eder ve takip eder. Tako, sonunda Feride'ye yakalanır.

Nalan, evliliğine son bir şans daha verebilmek için Sedat'la konuşmaya gider. Ancak Sedat'ın bitmek bilmeyen eğlence hayatı ikilinin sonu olacaktır. Sedat'ı takip ederek otel odasına kadar giden Nalan, Sedat'la karşı karşıya gelir.