Camdaki Kız 59. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 59. son bölümde Başta Feride olmak üzere ailenin diğer üyeleri Nalan'ı eve dönmek için ikna etmeye çalışıyor. Peki Nalan eve geri dönecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 59. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 59. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir.

Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan' yolundan döndürmeye yetmeyecektir.

Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.

NALAN HERKESİ KARŞISINA ALIYOR!

Sedat'la Cana arasındaki ilişkiyi ve bebeği öğrenen Nalan evi terk etmişti. Nalan, eve bir daha geri dönmeyeceğini söyleyerek herkesi karşısına alıyor.

Başta Feride olmak üzere ailenin diğer üyeleri Nalan'ı eve dönmek için ikna etmeye çalışıyor. Peki Nalan eve geri dönecek mi? Yeni hayatında Nalan'ı neler bekliyor?

FERİDE, NALAN VE HAYRİ'Yİ BİRLİKTE YAKALIYOR!



Nalan, Hayri'yi Billur'un evine yemeğe davet eder. Bu sırada da Sedat, Billur'un evinin önünde sarhoş bir halde Nalan'a bağırır. Nalan, yeni bir ev tutar ve Hayri'yle birlikte hayaller kurar. Feride ise bu sırada Hayri ve Nalan'ı yakalar.