Camdaki Kız 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan, konağa dönecek mi?

Camdaki Kız dizisinin 60. bölümünden 2. fragman ekrana geldi. Perşembe akşamı yayınlanan bölümde Nalan konağa dönmeyince, Feride ikna etmek için çalışmalara başlamıştı. Camdaki Kız 60. Bölüm 2. Fragmanında ise Muzaffer, Nalan'ı Hayri konusunda uyarıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 60. Bölüm 2. Fragmanı

CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM 2. FRAGMANI | KONAĞA DÖNME VAKTİ

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, perşembe günü Kanal D'de.

Camdaki Kız yeni bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Camdaki Kız'ın merakla beklenen 60. bölümünde Sedat, Feride'nin kışkırtmasıyla Hayri'ye saldırıyor.

Rafet Bey ise Hayri'yi işten kovuyor.

Öte yandan Muzaffer Nalan'ı Hayri ile bir geleceği olamayacağı konusunda uyarıyor.

Nalan konağa geri dönecek mi?

CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir.

Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan' yolundan döndürmeye yetmeyecektir.

Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.