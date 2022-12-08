Camdaki Kız 60. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 60. son bölümde Feride hanım Nalan ile Hayri arasında yaşananları öğrenir. Muzo, Nalan'ı Hayri konusunda uyarır. İkileme düşen Nalan ne yapacağını bilemez! Nalan, konağa dönecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 60. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 60. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin ekrana gelen son bölümünde Nalan, Hayri ile ev bakarken annesi görmüştü.

Feride, Nalan'ı eve döndürmek ve Hayri'yle ayırmak için yeni bir plan yapar. Sedat, Feride'nin kışkırtmasıyla Hayri'ye saldırıyor.

Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni bölümünde Kendine ait bir ev tutmak için Muzo'dan yardım isteyen Nalan; ondan beklenmedik bir cevap alır.

NALAN KONAĞA GERİ DÖNECEK Mİ?

Rafet ise öğrendiklerinden sonra Hayri'nin işine son verir. Nalan'ı çok zor bir karar beklemektedir.

Öte yandan Muzaffer Nalan'ı Hayri ile bir geleceği olamayacağı konusunda uyarır.

Gülcihan'ın kendisinden yardım istemesi sonrası Cavit, Cana'yı köşeye sıkıştırır. Cana ne yapacak?