Camdaki Kız 69. Bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 69. son bölümde Sedat boşanmayı kaldıramıyor! Sedat, boşanmanın acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur. Sedat intihar mı edecek? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 69. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 69. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 69. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Nalan konaktakilerle vedalaşarak Sedat'ı terk etmişti.

Camdaki Kız'ın 69. bölümünde Sedat boşanmayı kaldıramıyor!

Boşanmanın ardından her şey normalmiş gibi davranan Sedat için işler yolunda değildir ve Nalan'ın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Nalan ise hem buruk hem de yeni hayatı için heyecanlıdır.

Hayri hem Nalan'ın boşanmasından hem de yeni işe başlamasından dolayı çok mutludur.

Türkan, Hayri'ye kavuşmuştur ve keyfi yerindedir.

Akşam Hayri'yi beklerken evin önüne çıktığında ise Nalan ve Hayri'yi beraber görür. Sedat ise acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur.