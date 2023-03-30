Camdaki Kız 72. son bölüm izle Youtube! Camdaki Kızı dizi 72. Bölüm full izle!

Camdaki Kız 72. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın 72. son bölümünde Nalan, Hayri'nin evli olduğunu öğreniyor! Nalan, bu gerçek ile başa çıkabilecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 72. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 72. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NALAN HAYRİ'NİN KAPISINDA!



Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Türkan'ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri'yi Nalan'la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Öte yandan Nalan ne olduğunu anlamamıştır.

Hafize, Hayri'nin evli olduğunu öğrenir ve Nalan'ın babasını ziyaret eder. Nalan'ın ona çok ihtiyacı olduğunu söyler.

Sedat yaralı şekilde bırakıldığı ıssız ormanlıktan Nalan'ı arayınca Nalan soluğu onun yanında alır.

Sedat'a olanlardan sonra Rafet de dahil herkes Sedat'ın iyileşmesi için bir aradadır.

Muzo'dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan'ın içine düşen şüphe ise onu Hayri'nin evine götürür.

NALAN, HAYRİ'NİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!



Hayri ile Nalan baş başa olduğu bir an lokantaya eşi ve çocukları gelir. Başta Nalan hiçbir şeyden şüphelenmez. Nalan'ın etrafındaki herkes ise Hayri'nin evli olabileceğinden ve çocukları olduğundan şüphe duyar. Nalan, Hayri'ye toz konduramazken gerçek ile karşı karşıya kalır. Nalan, Hayri'nin evli olduğunu ve çocukları olduğunu öğrenir.