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Dizi

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman final yapacak? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen bölümü için araştırmalar hız kazandı. Dizide heyecan artarken, seyirciler Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? merak ediyor. Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın final yapacak olması nedeniyle 80. bölümü yayınlanmayacak. Peki Camdaki Kız ne zaman final yapacak? İşte 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ve final tarihi

25 Mayıs 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman final yapacak? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı
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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? sorusu, dizinin final yapacak olması nedeniyle merak ediliyor. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümünün Kanal D yayın akışında olup olmadığı sorgulanıyor. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizi 82. yeni bölümüyle final yapacak. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Başrolünü ünlü oyuncu Burcu Biricik'in üstlendiği dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünmüyor. İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi bu akşam, Cumhurbaşkanı Özel Yayını dolayısıyla tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışına göre saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Özel yayını ekranlara gelecek.

Sevilen dizinin yeni bölümü, 1 Haziran Perşembe günü izleyicinin karşısına çıkacak.

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisi, 15 Haziran Perşembe günü 82. yeni bölümüyle final yapacak.

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