Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları

25 Şubat 2021 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:39

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? sorusu Kanal D'ye yayınlanacak olan diziyi heyecanla bekleyenler tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Başrolünü Burcu Biricik'in canlandıracağı Camdaki Kız dizisinin konusu ve oyuncuları da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kanal D'de başlayacak olan yeni dizi hakkında detaylı bilgi.

Kanal D'nin yapımcılığını OGM Pictures'ın yaptığı, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Yakında izleyici ile buluşacak olan dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden gerçek yaşam hikayelerini anltan 'Madalyon'un İçi' adlı kitabındaki hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından 'Camdaki Kız' dizisi de ünlü psikiyatrın kitabının uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız dizisi için Burcu Biricik ile anlaşma sağladı. Bu sezon Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri ile izleyicileri derinden etkileyen başarılı oyuncu, yeni dizi Camdaki Kız için çalışmalara başladı.

Burcu Biricik ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'nun partner olacak konuşuluyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi.

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.

Kanal D'nin yapımcılığını OGM Pictures'ın yaptığı, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak.

Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor?

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın taihi henüz belli değil. Dizi Kanal D ekranlarında başlayacak.

TRT'de yayınlanmaya başlayan ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay ve Açelya Devrim Yılhan'dan oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olan "Masumlar Apartmanı" dizisi de Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan "Madalyonun İçi" isimli kitaptan uyarlanmıştır.