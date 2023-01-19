Camdaki Kızı 65. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kızı 65. bölümde Nalan henüz annesinin acısını atlatamamışken, Hayri'nin ısrarlarıyla mücadele eder. Muzo ise Hayri'nin taşkınlıkları karşısında ipleri eline alır ve Nalan'ı korumak için harekete geçer. Camdaki Kızı 65. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 64. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 65. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Önceki bölümde Nalan'ın odasına kadar giren Hayri'yi Sedat kapıda yakalamıştı.

Sedat Hayri'yi odalarında yakalayınca deliye döner. Olayı büyümeden kapatmak ise yine Muzo'ya kalır. Nalan, acısını içine gömmeye çalışırken Hayri'den kurtulmanın yollarını arar ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

Öte yandan Nalan'ın babası Metin'in itirafı Hafize'yi çok şaşırtır.

CamNalan ne yaparsa yapsın Hayri Nalan'dan asla vazgeçmez.

Nalan, Hayri ile arasında olanları tamamen bitirmeye karar verse de Hayri'nin gözlerinin içine bakınca ona teslim olur.

Selen ise Emir karşısında duygularına hakim olamayarak onunla yakınlaşır.