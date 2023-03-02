Camdaki Kızı 68. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde Türkan ev kirasını ödeyememiştir ve artık İstanbul'a gelmenin zamanı geldiğini düşünerek soluğu Hayri'nin evinde alır. Aynı anda Hayri ise Nalan'ın boşandığını öğrenir. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 68. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 68. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 68. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşan dizinin yeni bölümünde Nalan'ın Sedat'ın otel kaçamağını yakalaması ayrılık kararını daha da netleştirir. Bu kez konaktan herkesle usulünce vedalaşıp ayrılmak ister.

Konağa giderek herkese veda eden Nalan'ın ayrılık kararına Sedat dışında herkes ikna olur. Nalan evi terk ettikten sonra Koroğlu Konağı'nda da ailevi konular ve eski defterler açılır.

Hayri'nin iş bulma girişimleri devam ederken; Türkan ev kirasını ödeyememiştir ve artık İstanbul'a gelmenin zamanı geldiğini düşünerek soluğu Hayri'nin evinde alır. Aynı anda Hayri ise Nalan'ın boşandığını öğrenir.