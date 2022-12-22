Camdaki Kız 62. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Camdaki Kız'ın 62. son bölümünde Hayri'nin yaptığı son hamleye çok şaşıran Nalan; duygularıyla Feride arasında bir kez daha kalır. Hayri ise Billur'la dertleşirken öğrendiği şey karşısında harekete geçer. Hayri, Billur'dan ne öğrendi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 62. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 62. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 62. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 62. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın yeni bölümünde; Cana'nın ve karnındaki bebeğinin ölümü Sedat'ı derinden etkiler ve Nalan'la daha da yakınlaştırır.

Nalan'dan çocuk yapma fikri Sedat'a hiç olmadığı kadar doğru gözükmektedir. Feride de Nalan ve Sedat'ın baş başa kalması için uygun ortamı hazırlamakta gecikmez.

Hayri'nin yaptığı son hamleye çok şaşıran Nalan; duygularıyla Feride arasında bir kez daha kalır.

Hayri ise Billur'la dertleşirken öğrendiği şey karşısında harekete geçer.

NALAN, SEDAT'I SEÇTİ!



Her şeyi göz önünde bulunduran Nalan, bir yol ayrımına gelir. Hayri ve Sedat arasında seçim yapmak durumunda olan Nalan Sedat'ı seçer. Hayri'nin bütün baskılarına ve ısrarına rağmen tercihini Sedat'tan yana kullanan Nalan, eski hayatına kaldığı yerden devam eder.

Cana'nın ve karnındaki bebeğinin ölümü Sedat'ı derinden etkiler ve Nalan'la daha da yakınlaştırır.