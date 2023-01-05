Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i yıkan haber! Annesinin ölümünden sonra bir ağır darbe daha!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da önceki bölüm annesinin ölümüyle yıkılan Nalan, bu kez Hayri tarafından ağır bir darbe alıyor... Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizide sular durulmuyor. İşte Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ı sarsacak olan olay...

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin eşi Türkan, dizinin hikayesine dahil oluyor.

CAMDAKİ KIZ'DA BURCU BİRİCİK'E AĞIR DARBE!

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin ekibine Hivda Zizan Alp dahil oldu. Camdaki Kız'da Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakterinin eşini kimin oynayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. Dizide tüm dengeleri değiştirecek olan oyuncu sonunda belli oldu.

Hayri'nin evli olması Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterini yıkacak. Türkan'ın diziye dahil olmasıyla birlikte tüm dengeler değişecek.

Türkan karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği ise sonunda belli oldu.

CAMDAKİ KIZ'DA HAYRİ'NİN EŞİ BELLİ OLDU!



Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin eşi Türkan karakterini Hivda Zizan Alp canlandıracak.

Başarılı oyuncu, Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in oynadığı Nalan'ın karşısına Hayri'nin karısı 'Türkan' olarak çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu,Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesinde Hayri karakterinin evli ve çocuklu biri olduğu biliniyor.

Oyuncu kadrosunda; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan gibi isimleri buluşturan diziye Hivda Zizan Alp'in de dahil olmasıyla birlikte hikayenin gidişatı değişecek.

Nalan ve Hayri arasında yaşanan aşk hikayesine büyük etki edecek olan Türkan'ın ortaya çıkmasıyla yaşanacak gelişmeler ise şimdiden merak konusu.

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?



Hivda Zizan Alp, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hivda Zizan'ın boyu 1.63 kilosu 50'dir. Hivda isminin anlamı Kökeni Kürtçe olan ay doğdu anlamına geliyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü okuyarak yükseköğretim eğitimi tamamlamıştır. Hivda Zizan Alp sonrasında eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ile devam etmiş ve eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Sonrasında sanat hayatına 2012 yılında 'Küskün Müzikal' Emek Sahnesi'nde Orkestra Şefi ve Kemancı olarak adım attı. 2013'te oyunculuk hayatına 'Kaçak' dizisinde bölüm oyuncusu olarak başlamıştır. 2014 yılında Yeşil Deniz dizisindeki 'Arife' rolü ile önemli bir çıkış yapmıştır.

2015 yılında 'Mordkommision İstanbul' filminde beyaz perde de rol almıştır. Müzik, tiyatro ve dizi film çeşitli yapımlarda başarılar sergileyerek çalışmalarına devam etti. 2017 yılında Fi isimli başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi önemli isimlerin yer aldığı internet dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı.

Hivda Zizan Alp, Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakteriyle seyircinin sempatisini kazanmıştır.

Hivda Zizan Alp dizi ve filmleri

Sefirin Kızı (Elvan) TV Dizisi 2019

Fi (Ada) TV Dizisi 2017

Mordkommision İstanbul TV Dizisi 2015

Yeşil Deniz (Arife) TV Dizisi 2014

Kaçak TV Dizisi 2013