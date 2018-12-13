Çarpışma 5.yeni bölüm fragmanı Çarpışma son 4.bölüm izleme linki Show TV’de! Ekranların fenomen dizisi olan Çarpışma son bölümde neler oldu? Çarpışma yeni bölüm fragmanları merak ediliyor. Çarpışma dizisi izleyicisi her yeni bölümde ekran başına kilitleniyor. Çarpışma son bölümde Demir Kerem’in adını öğrendikten sonra Belma’yı arayarak ona ismi söyler. Kerem’in Kadir’i tanıdığını da söyleyerek başlarının belada olduğunu anlatır. Kadir, Zeynep’e 24 saat içinde bu işi çözeceğini söyleyerek biraz sabretmesini ve “kızının canını kurtarmak için canımı vermek gerekiyorsa onu da yaparım biliyorsun” der. Zeynep’i nezarethaneye bırakır. Çarpışma 4.bölümde ise Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe sürpriz yapıyor. İşte Çarpışma dizisi hakkında en son haberler ve son dakika gelişmeler star.com.tr’de…

ÇARPIŞMA 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe sürpriz yaptığı tanıtımda, çekilen silahlar ise gerilimin daha da artacağına işaret ediyor. Videodan 4. bölümden ilk görüntüleri izleyebilirsiniz.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, Zeynep ile birlikte polis merkezine gelir. Ellerindeki kelepçeyi açtırdıktan sonra Kadir tuvalete gider. Orda Veli’nin küçük bir çocukla ona göndermiş olduğu madalyona bakarak geçmişte yaşamış oldukları olayı hatırlar.

KEREM, YAKUP VE MERAL’İN PEŞİNDE

Kerem, Yakup’u sormak için bir arkadaşının tamirhanesine gider. Arkadaşına Yakup’un nerelere takıldığını sorar. Arkadaşı beraber gittikleri bir yerden bahseder. Bu sırada Belma Demir ile buluşur. Belma Ceyda’nın emniyete onu yaralayan kişiyi teşhis etmeye gittiğini söyler. Belma, Ceyda’nın onu yaralayanla konuşması halinde mahvolacaklarını bu yüzden de Ceyda’ya engel olmaları gerektiğini anlatır.

CEMRE KENDİSİNİ BIÇAKLAYANI TEŞHİS EDİYOR

Kadir Haydar müdürün odasına Zeynep ile birlikte girer. Telefondaki görüntüyü Haydar’a gösterir. Haydar “Zeynep’in kızını alıkoyan Veli miymiş?” diyerek şaşkınlığını dile getirir. Kadir, Cemre ‘nin yanına gelerek onu bıçaklayan ve kazada ona çarpan kişinin kim olduğunu arkadaşlarına sorar. Cemre, onu yaralayanı gösterir. Kadir, görüntülere baktığında o kişinin Kerem olduğunu görür.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/carpisma/2374

DEMİR VE BELMA’NIN BAŞI BÜYÜK DERTTE

Demir Kerem’in adını öğrendikten sonra Belma’yı arayarak ona ismi söyler. Kerem’in Kadir’i tanıdığını da söyleyerek başlarının belada olduğunu anlatır. Kadir, Zeynep’e 24 saat içinde bu işi çözeceğini söyleyerek biraz sabretmesini ve “kızının canını kurtarmak için canımı vermek gerekiyorsa onu da yaparım biliyorsun” der. Zeynep’i nezarethaneye bırakır.

KADİR VELİ’NİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Kadir, Zeynep’e verdiği sözü yerine getirmek için hemen harekete geçer. Veli’nin bulunduğu yerlere arka arkaya baskınlar düzenler. Ancak kimse onun nerede olduğunu söylemez. Kerem Yakup ve Meral’i bulabileceği barlardan birinde içmeye başlar. Barmenin Yakup ve Meral ile ilgili anlattıklarından sonra aralıksız içmeye devam eder. Gecenin ilerleyen vaktinde barmen içtiklerinin parasını isteyince ona parası olmadığını söyler. Barda çalışanlar onu dışarı çıkararak döver.

KADİR KEREM’İ BULUYOR

Kadir, Kerem’i Sarıyer’in maçlarını oynadığı tribünde bulur. Kerem’e her şeyi anlatmasını ister. Kerem anlatacak bir şeyi olmadığını söyleyince Kadir çıldırır. Kerem’e ağzına gelen ne varsa söyler. Kerem’in gözlerinde yaşlar boşanır. Kerem’e üzerimize düşen ne varsa yapacağız diyerek onu da alır stattan çıkarlar.

Demir, Belma ile yemek yerken Cemre’nin bu işin peşini bırakmayacağını söyler. Bu sırada Cemre telefonla arayarak kendisini bıçaklayan Kerem Korkmaz’ın yakalandığını haber verir.

ÇARPIŞMA KONUSU

Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

"Çarpışan aslında kaderlerimizdi..." Dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alan Çarpışma'da başrolleri; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk paylaşıyor.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube’de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.

Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu’ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.

“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz’de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri’nde ise "Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019’da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF’in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları’nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.

Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.

Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol almıştır.

Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.

CEMRE GÜR (MELİSA ASLI PAMUK)

Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgilisi Demir’de bulduğunu düşünmüş fakat yanılmıştır. Ona aşık değildir ve bu ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kendine itiraf edememektedir. Rol yapmaktadır ve bu durum onu fazlasıyla hırpalamaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Sürekli bir kaçış halindedir. Amerika’ya gidip yüksek yapmak istemesinin nedeni de budur.

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi görmüştür. Pamuk, 2004 yılında onüç yaşında iken, Hollanda’da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye’deki oyunculuk kariyeri ise “Her Sevda Bir Veda, adlı dizi ile başlamıştır. Ardından YerGök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor.

KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral’dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile yaratmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral.

Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.

BELMA (ROJDA DEMİRER)

Çok politik bir kadındır. Bu tavrı, kendinden 15 yaş büyük olan Selim Gür’le yaptığı evlilikten bellidir. Her adımını ‘Demir’le olan ilişkisi hariç’ titizlikle, tartarak atar. Belma’nın en büyük silahı kadınlığıdır. Çok şık giyinen biridir. Çok güçlü bir karizması vardır. Demir’e sırılsıklam aşıktır. Selim’le yaptığı mantık evliliğinde eksik olan aşkı ve tutkuyu Demir’le gidermektedir.

Köşeye sıkıştığında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gözü kara birine dönüşür.

Rojda Demirer, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRTAnkara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.[3] Birçok televizyon dizisi ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2003 yılında Altın Kelebek Umut Vaadeden Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

MERAL (MERVE ÇAĞIRAN)

Güzel, alımlı ve hayata tutkuyla bağlı bir kadındır. Bu yüzden ölümden çok korkmaktadır.

İstediği hayatı kısa yoldan elde etmek için, Kerem içeriye girdikten sonra Yakup’un ilgisini geri çevirmemiştir. Ailesiyle ev diye yaşadığı dört duvar ona dar gelmektedir.

Meral güçlü ve zeki biridir. Yeri geldiğinde kadınlığını kullanmaktan da çekinmeyen biri. Hissettiği gerçek duyguları içinde yaşar. Kimseye sezdirmez.

1992 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Merve Çağıran, çocukluğunu daha sonra taşındıkları İzmir’de geçirmiştir. 2011 yılında İstanbul’a taşınmış ve eğitimini 35.5 Sanat Merkezi’nden almıştır. İlk kez kamera karşısına ‘’Şefkattepe’’ dizisiyle çıkan Çağıran, ‘’Elde Var Hayat’’, ‘’Kaçak Gelinler’’ dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ ve 2016 yılında ‘’Aşk Laftan Anlamaz’’ projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Fi’’ dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini paylaştığı ‘’Kalp Atışı’’ dizisinde yer almıştır.

Çağıran, bu hızlı yükselişinden dolayı, 2018 ‘’Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’’ ödülünü kazanmıştır. 2018 yılı bitmeden de, internet dizisi olan ‘’Bozkır’’ dizisinde yer almış ve Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci’yle paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Meral karakterini canlandırmaktadır.