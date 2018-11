Çarpışma dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayın Çarpışma son 1.bölüm Show Tv izleme linki Çarpışma 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Çarpışma dizisi 1.son bölüm Show Tv izleme linki araştılırken Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Çarpışma'nın ilk bölümünde neler oldu? Çarpışma oyuncu kadrosunda kimler var? Çarpışma nerede çekiliyor? Çarpışma dizi konusu nedir? soruların yanıtlarını arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Show Tv'de ilk bölümü ile ekrana gelen Çarpışma dizisi modern aşk masalı izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Çarpışma 1.son bölümünde aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not aldı. Son bölümüyle ekran başındaki izleyenleri etkisi altına alan dizinin Çarpışma 1. bölümünde; Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirmektedir. Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi önemli isimler yer aldı. Çarpışma 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölüm izleme linki star.com.tr'de

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Çarpışma 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Çarpışma dizisi 1.son bölüm Show Tv izleme linki araştılırken Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Çarpışma'nın ilk bölümünde neler oldu? Çarpışma oyuncu kadrosunda kimler var? Çarpışma nerede çekiliyor? Çarpışma dizi konusu nedir? soruların yanıtlarını arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Show Tv'de ilk bölümü ile ekrana gelen Çarpışma dizisi modern aşk masalı izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Çarpışma 1.son bölümünde aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not aldı. Son bölümüyle ekran başındaki izleyenleri etkisi altına alan dizinin Çarpışma 1. bölümünde; Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirmektedir. Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi önemli isimler yer aldı. Çarpışma 2.yeni bölüm fragmanı ve 1.son bölüm izleme linki star.com.tr'de ÇARPIŞMA 2.BÖLÜM FRAGMANI Çarpışma 2.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır. ÇARPIŞMA 1.SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir.



Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görevli bir başkomiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ - SHOW TV



Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz). Kadir’in, ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır. ‘Çarpışma’, etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle, Perşembe akşamları izleyicilerin tutkusu olacak. ÇARPIŞMA KONUSU



Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma'nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı'nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle başlıyor ÇARPIŞMA 1.BÖLÜM FRAGMANI ÇARPIŞMA 1.BÖLÜM 2. FRAGMANI ÇARPIŞMA DİZİ OYUNCULARI KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube’de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.



ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır. VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir. CEMRE GÜR (MELİSA ASLI PAMUK)

Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgilisi Demir’de bulduğunu düşünmüş fakat yanılmıştır. Ona aşık değildir ve bu ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kendine itiraf edememektedir. Rol yapmaktadır ve bu durum onu fazlasıyla hırpalamaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Sürekli bir kaçış halindedir. Amerika’ya gidip yüksek yapmak istemesinin nedeni de budur.



KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral’dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile yaratmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral. MERAL (MERVE ÇAĞIRAN)

Güzel, alımlı ve hayata tutkuyla bağlı bir kadındır. Bu yüzden ölümden çok korkmaktadır.

İstediği hayatı kısa yoldan elde etmek için, Kerem içeriye girdikten sonra Yakup’un ilgisini geri çevirmemiştir. Ailesiyle ev diye yaşadığı dört duvar ona dar gelmektedir.

Meral güçlü ve zeki biridir. Yeri geldiğinde kadınlığını kullanmaktan da çekinmeyen biri. Hissettiği gerçek duyguları içinde yaşar. Kimseye sezdirmez.

SELİM (MUSTAFA UĞURLU)

Çok tanınmış biridir. Çevresi bir hayli geniştir. Siyasiler, bürokratlar, iş insanları… Avukat ve eski kulüp başkanı olması onun vitrindeki görünümüdür. Servetinin çoğunu danışmanlık adı altında, büyük isimlerin paralarını aklayarak kazanır. Bu paralar Selim’in elinden çıktığında, sütten çıkmış ak kaşık kadar temiz olur. Bu nedenle yer altında da saygı duyulan ve değer verilen bir adamdır. Bir nevi kara kutudur. Belayı ve şiddeti sevmez. Çok sakin, sabırlı ve soğukkanlı bir adamdır. Sesini çok nadir yükseltir. Cemre onun hayatının merkezidir. Karısını, Cemre çok küçükken kaybetmiştir. Belma ona ikinci baharı yaşatmaktadır. BELMA (ROJDA DEMİRER) Çok politik bir kadındır. Bu tavrı, kendinden 15 yaş büyük olan Selim Gür’le yaptığı evlilikten bellidir. Her adımını ‘Demir’le olan ilişkisi hariç’ titizlikle, tartarak atar. Belma’nın en büyük silahı kadınlığıdır. Çok şık giyinen biridir. Çok güçlü bir karizması vardır. Demir’e sırılsıklam aşıktır. Selim’le yaptığı mantık evliliğinde eksik olan aşkı ve tutkuyu Demir’le gidermektedir.

Köşeye sıkıştığında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gözü kara birine dönüşür. DEMİR (HAKAN KURTAŞ)

Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Neredeyse bütün sosyal ilişkileri menfaat üzerine kuruludur. Hayatını özetleyen cümle ‘kazan kazan’dır. Selim Gür, onun idolüdür.



GALİP (İSMAİL DEMİRCİ)

Zaaflarının, alışkanlıklarının kurbanıdır. Her ne kadar tersi görünse de, zayıf karakterli bir adamdır. Korkuya kapıldığında en sevdiklerini geride bırakacak kadar güvenilmez biridir. Dertlerinden kaçmakla kurtulacağını düşünmektedir. Düzenli bir hayat ona göre değildir. Hayatı savruk yaşamaktadır. Kumarı çok sevmektedir. Buz gibi ifadeye sahiptir. Bu ifade yüzünden olacak ki içindekileri gizleyebilmektedir. Hatalarının ve zaaflarının farkındadır. Kendini düzeltmek yerine, hatalarına alışmayı, onlarla yaşamayı tercih eden biridir. Yaptığı bütün hataların sonunu getireceğini bilmektedir. Garip bir şekilde kendi sonunu kendi elleriyle getirmeye gönüllü gibi görünmektedir. HAYDAR (ERKAN CAN) Adanalıdır. Hislerini, düşüncelerini saklamaz. Taşkın ve deli dolu biridir. Çabuk sinirlenir, zaman zaman kalp kırsa da arkasından gönül almayı bilir.

Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Vazifesinde yükselmek gibi bir hırsı yoktur. Emrindeki memurları çok sever. Evlenecek olanların düğününe, çocuğu olanlar için hastanelere, derdi olanların derdine, kısacası herkese koşar. Bu yüzden herkes çok sever Haydar’ı.

Yemeğe zaafı vardır. İstanbul’da ne yenir ondan sorulur. Bu nedenle olacak ki kalbinde üç stentle dolaşmaktadır. Emrindeki memurlar arasında Kadir’in yeri başkadır. Çok sevmektedir onu. Oğlu gibi görmektedir. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek? Bulutların üstünden karlı doruklara bakış En Çok Okunanlar Alabora'nın Gezi'de talimatı kimden aldığı ortaya çıktı 1 Dev projenin detayları ortaya çıktı 2 Milli Uçakla ilgili tarih verildi 3 Dünya silah pazarının gözdesi haline geldi 4 Polisin askeri öldürdüğü cinayetten milyonluk vurgun çıktı 5