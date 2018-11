Çarpışma dizisi ne zaman başlıyor Çarpışma oyuncu kadrosu ve konusu nedir

Çarpışma dizisi ne zaman başlıyor Show TV’de Çarpışma oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Şimdiden ilgi gören Çarpışma dizisi başlama tarihi merak ediliyor. Peki Çarpışma oyuncuları kimler? Çarpışma konusu nedir? Çarpışma dizisi hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen dizisi Çarpışma 1. tanıtım videosu ile ekranlara geldi. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ve senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma 1. tanıtım videosu ile büyük beğeni topladı. Bir kazayla birlikte, 4 kişinin hayatlarının kesişmesini anlatan dizi oyuncuları ve kadrosuyla merak konusu oldu. Çarpışma dizisinin konusu belli oldu. Çarpışma dizisinde dört aracın çarpışmasıyla başlayan etkileyici bir hikayesi ekranlara gelecek. Çarpışma dizisinde travma yaşayan bir komiser olan Mahir’in hayat hikayesi anlatılacak. Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Bilindiği üzere Ali Aydın son olarak İstanbul’lu Gelin dizisinde senarist olarak görev yapmıştı. Çarpışma dizisinin yönetmenliği için ise Uluç Bayraktar üstlenecek. Çarpışma dizisi bir polis dizisi olacak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir polis olarak karşımıza çıkacak. İşte merak edilen Çarpışma dizisi oyuncuları ve konusu…

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarpışma dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmazken, Kasım ayında. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÇARPIŞMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

ÇARPIŞMA DİZİSİ KONUSU Show TV’de ekrana gelecek Ay Yapım’ın uzun süredir merakla beklenen dizisi Çarpışma’nın çekimleri başladı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ (Çarpışma Dizisi Kadir Adalı)

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlkokulu tamamladık sonra bir süre Adana’da Yenice Özel Çağ Lisesi’nde okudu. Daha sonra ailesiyle İstanbul’a taşınarak lise öğrenimini İstanbul Kalamış Lisesinde tmamladı. Çocukluk yıllarında basketbola meraklı olan Tatlıtuğ, Adana’da yaşadığı dönemlerde Fiskobirlik, Güney Sanayii, Çukurova Kulübü, Devlet Su İşleri ve Tarsus Amerikan Kulübü'nde basketbol oynadı. İstanbul’a geldikten sonra Beşiktaş basketbol takımında oynamaya devam etti, ancak sakatlanınca basketbol hayatına son verdi. Daha sonra 1997 yılında babasının bir kalp ameliyatı geçirmesi üzerine tamamen İstanbul’a taşındılar.

Mankenliğe tesadüfen annesinin bir marketin camında gördüğü manken ilanına başvurmasıyla başladı. Önceleri yalnızca para kazanmak amacıyla yaptığı mankenliği severek daha sonra profesyonel olarak yapmaya başladı. 2000 yılında başladığı mankenliği iki sene çeşitli ajanslarda sürdürdükten sonra 2002 yılında Best Model Of Turkey mankenlik yarışmasına katıldı ve birinci oldu.Aynı yıl Best Model of the World’e katılmaya hak kazanan Kıvanç Tatlıtuğ bu yarışmada birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Böylece uluslararası alanda da tanınmaya başlayan Kıvanç, Fransız Mankenlik Ajansı Success’in teklifi üzerine yaklaşık iki yıl Paris’te yaşadı.Paris’te yaşadığı sırada Türkiye’den film tekliflerini değerlendirmeye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Gümüş” dizisine onay verdi ve Türkiye’ye döndü. Böylece 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlamış oldu. 100 bölüm çekilen Gümüş dizisi Türkiye’de oldukça fazla ilgi görürken aynı zamanda yurtdışında da sevilen bir dizi haline geldi ve Ortadoğu’ya satılan ilk Türk dizisi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline davet edildi, "Onur Konuğu" olarak katıldı ve "Onur Ödülleri" aldı. Daha sonra Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika’da da en çok bilinen ve izlenen Türk aktör oldu.Tatlıtuğ, “Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla, “Menekşe ile Halil” dizisinde "Halil", “Aşk-ı Memnu” dizisinde "Behlül", “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz", “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey” ve "Kurt Seyit ve Şura" dizinde "Seyit" karakterini başarıyla canlandırdı. Tatlıtuğ, “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle Altın Kelebek Ödüllerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü almaya hak kazandı. 2007 yılında “Amerikalılar Karadenizde” filminde "Muzaffer" ve 2013 yılında “Kelebeğin Rüyası” filminde "Muzaffer Tayyip Uslu "karakterlerini canlandırarak sinema sektöründe de başarılı olduğunu gösterdi.Sanatçı, başarılı oyunculuk grafiğiyle Altın Kelebek TV Ödülleri, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri ile birlikte pek çok üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı.

Son olarak 2014 SİYAD Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Mavi Jeans’ın reklam yüzü olarak da dört sezon firmanın reklamlarında yer aldı. 2016 yılının ortalarında yayınlanması planlanan bir TV dizisinde rol aldıktan sonra dizi sektörünü bırakacağını ve sinema alanında oyunculuk yapmaya devam edeceğini belirtmiştir.Kıvanç Tatlıtuğ tanındığı ilk yıllarda uzun yıllar Azra Akın'la birlikte olmuş ardından ayrılmıştır.Tatlıtuğ, Azra Akın'ın ardından Meltem Cumbul, Florence Eugene ve İdil Fırat'la ilişki yaşamıştır.

Çarpışma dizisi karakteri; Mahir karakteri başarılı bir polis komiseridir. Mahir ailesiyle ilgili yaşadığı büyük travma sonrasında adeta dünyadan vazgeçer ve psikolojik sıkıntılar yaşar.

Alperen Duymaz (Çarpışma Kerem)

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alperen Duymaz 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakterine hayat verdi. Cesur karakterinde ki başarılı oyunculuğu sonrasında Bodrum Masalı dizisinde Ateș karakteri ile yıldız olmayı başarmış ve ülkeye ismini duyurmuştur. Çukur dizisine ise sonradan Komiser Emrah karakterleri ile dahil olmuştur ve dizi de bir polisi aşağılaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Direniş Karatay filminde rol aldı. Alperen Duymaz ise hapisten yeni çıkan Kerem adındaki bir hırsıza hayat verecek.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu (Çarpışma Zeynep)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Türk oyuncu ve manken.Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır. 2016'da Elidor saç ürünlerinin yanı sıra Boyner mağaza zincirinin yüzü olmuştur. 2016 yılının Mart ayında Elidor bakım ürünleri, daha sonra ise Boyner markasının yüzü oldu.

Kariyeri

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında aTV dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı. 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı. Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Baruş Ardıç ile Mutluluk Zamanı (önceki adıyla Yanımda Kal ve Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

Melisa Aslı Pamuk (Çarpışma Cemre)

14 Nisan 1991 de Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk 27 yaşındadadır. 58 kg olab ve 1.76 cm boyunda olan güzel oyuncumuz Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Melisa Aslı Pamuk 2011 Miss Turkey yarışması birincisidir. Son olarak “Kara Sevda” dizisinde hayat verdiği Asu Kozcuoğlu karkateri ile büyük beğeni toplamıştır. 2014-2015 sezonunda Ulan İstanbul dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayşe karakteri ile ve Yer Gök Aşk Sevda karakter ile başrol deneyimi yaşamıştır. Zeynep’in avukatı Cemre karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat verecek.

Sevtap Özaltun(Çarpışma Aslı)

Sevtap Özaltun 12 Eylül 1984’de dünyaya gelmiştir ve 34 yaşının içindedir. 34 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile 18 yaşında ki kızlara inat daha da güzelleşmektedir. Sevtap Özaltun aslen Artvin doğumludur. Sevtap Özaltun Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunudur.Sevtap Özaltun Yapıkredi ve Turkcell reklamları ile ünlenmiştir. İlk olarak Fatma Gül’ün Suçu Ne dizisi ile ekranlarda yer almıştır. Ulan İstanbul’da hayat verdiği Derya karakteri ile çok tanınmıştır. son olarak Sevda Kuşun Kanadında dizisinde yer aldı. Mahir’in eşi Aslı olarak karşımıza çıkacak. Mahir’in psikolojisinin bozulmasında Eşi Aslı’nın da rolü vardır.

İsmail Demirci (Çarpışma Galip)

13 Kasım 1984’de Ankara da doğan İsmail Demirci 34 yaşındadır ve Bensu Soral ile ilişkisi ile gündemden düşmmektedir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan İsmail Demirci Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Erkan karakteri ile sevilmiştir. Son olarak Reaksiyon dizisinde Tekin ve Serçe Sarayında Ramazan karakteri ile tanınmıştır. Son dizisi Fabrika kızı ise tutmamıştır. Galip Zeynep’in eşidir. Eşi Zeynep ile problemli bir evlilikleri vardır.

Hakan Kurtaş(Çarpışma Demir)

Hakan Kurtaş Dolunay dizisinde hayat verdiği Deniz karakteri ile tanınmıştır. Hakan Kurtaş 1988 Bursa doğumludur ve 30 yaşındadır. , Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan Hakan Kurtaş aslında başarılı bir karikatüristtir. Hakan Kurtaş sadece bir oyuncu değil aynı zamanda hem beste yazarı hemde solisttir. İyi bir gitar ustasıdır. Hakan Kurtaş, Star TV de ekranlara gelen Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ünlenmiş ve dikkat çekmiştir. Demir Cemre”nin nişanlısı olarak karşımıza çıkacak

Efecan Şenolsun(Çarpışma Yakup)

Efecan Şenolsun 1992 yılında İzmir’de doğmuştur ve 26 yaşındadır. Ablası Melisa Şenolsun’un da ünlü bir oyuncudur. Son olarak Nefes Nefese dizisinde kadın başrol olarak yer almıştır. Efecan ŞEnolsun Daha 16 yaşındayken söz tutmayıp İzmir’den İstanbul’a oyuncu olma hayali ile geldi. İlk olarak ise Güneşi, Beklerken dizisinde rol aldı ve dikkat çekti. Efecan Şenolsun son olarak Paramparça dizisinde Özgür karakteri ile çok beğenilmiştir. Sn olarak 2015 yapımı Nadide Hayat filminde Cem karakteri ile yer almıştır.Yakup; Kerem’in yakın arkadaşıdır; o da arkadaşı gibi hırsız olacak gibi.

Merve Çağıran (Meral)

Merve Çağıran 1992 doğumlu ve 26 yaşında olan güzel bir dizi oyuncusudur. Aslen Balıkesirlidir. Merve Çağıran 35,5 sanat merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. İlk olarak Stv dizisi olan Tek Türkiye’de rol almıştır. Son olarak 2016 yapımı İkimizin Yerine filminde yer almıştır. Asıl yükselişi ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile olmuştur.

Erkan Can

Erkan Can 1 Kasım 1958 yılında Bursa’da doğmuştur. Azita Can ile olan evlilğinden 15 yaşında Deniz Can isminde bir çocuğu vardır. Bursa Devlet Tiyatrosunda ilk olarak oyuncuşuk deneyimi yaşadı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mahallenin Muhtarlarında dizisinde Temel karakterine hayat vererek ünlendi. son dönemde Kara Para Aşk Acı Aşk ve Bir Deli Sevda dizilerinde rol almıştır.

Çarpışma Nazan Kesal

Son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Fazilet hanıma hayat vermiş ve ünü Türkiye sınırlarını aşmış bir oyuncudur. 28/03/1969’da doğan Nazan Kesal 49 yaşındadır. Aslen Manisa’lıdır. Asıl adı Nazan Kırılmış’dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2005′ de oyuncu Ercan Kesal ile evlendir. Çağatay Ulusoy ile 2015 de Delibal filminde er almıştır ve oyunculuğunu ispat ermiştir. Yine 2015 de Analar ve Anneler” dizisinde Muazzez karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

Buçe Kahraman

Buçe Buse KAHRAMAN 1996 yılınnda dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. 1,70 cm boyunda olan Buçe Buse KAHRAMAN 54 kg’dır. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK bölümü mezunudur. 2017 de Kötü Çocuk filminde yer almıştır.

Onur Saylak

Ekranların merakla beklenen dizisi Çarpışma'ya, sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce Vatanım Sensin dizisinde boy gösteren usta oyuncu Onur Saylak, artık Çarpışma'da... 1. tanıtım videosu ile ekranlara gelen dizi, izleyenlerden tam puan alırken, dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok beğenildi. Kasım ayında ekranda olacağı duyurulan dizi Çarpışma sabırsızlıkla bekleniyor.

Furkan Kalabalık

Furkan Kalabalık 1993 yılında doğmuştur ve 25 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü bölümünde oyunculuk eğitimleri almıştır. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde ve Avea, Kfc gibi büyük firmalarının reklamlarında yer almıştır. İcon-Talent’in oyuncusudur.

Mete Horozoğlu

MeteHorozoğlu 1975 yılının ekim ayında Başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir ve 44 yaşına basmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur ve oyunculuk eğitimlerini Eskişehir’de almıştır. 2009 yılında Nefes Vatan sağolsun filmi ile ünlenen Mete Horozoğlu daha sonra Öyle Bir Geçer zaman ki dizisinde yer almıştır. Son olarak 2014 yapımı Benim Adım Gültepe dizisinde yer almıştır. Bir oğlu vardır ve evlidir.