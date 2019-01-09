Celal ile Ceren oyuncu kadrosu Celal ile Ceren oyuncuları kimdir? Ezgi Mola kimdir?

Celal ile Ceren oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Celal ile Ceren oyuncuları kimdir? Bir televizyon ekranında yayınlanan ve izleyicilerin merakla izlediği romantik komedi filmi Celal ile Ceren oyuncuları araştırılıyor. Celal ile Ceren oyuncusu Ezgi Mola kimdir? Karaköy'de baba mesleği olan elektrikçiliğe devam eden Celal’in 6 yıllık kız arkadaşı ise mobilya mağazasında çalışan 30 yaş krizine yeni girmiş Ceren. Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Ceren gitmesini istemese de Celal binbir yalan uydurarak bir yolunu bulur ve partiye soluğu alır. Ancak içki şişede durduğu gibi durmadığı gibi gecede çekilen vieolar ve fotoğraflar suç delili olarak ortalara saçılır. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder! Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır...

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Celal ile Ceren'in oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökçen Gökçebağ ve Dilşah Demir bulunuyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar 22 Ekim 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan’ın 8. yaş gününde, 22 Ekim 1988'de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu nedenle Gökbakar okul hayatına Ankara’da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji’nde tamamladı.

1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başlayan Gökbakar, bu bölümden 2002 yılında mezun oldu.

Mezuniyetten sonra İstanbul’a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Hazırladığı “Zıbın” isimli program 31 Aralık 2003’te TV8’de yayınlandı.

Çoğu reklam ve olayları mizah ile düşünceyi birleştirerek mizahi bir dille yorumladıkları Zıbın programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Daha sonra TRT 1’de pazar günleri canlı yayınlanan “7. Gün” programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.

2004 yılında sunuculuk görevini Kamil Güler’den devraldığı “Zoka” isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı. Zoka programı TV8 ve Show TV'de olmak üzere 13 bölüm devam etti.

Zoka’dan sonra 2005 yılında önce TV8'de başlayıp ATV’de devam eden “Dikkat Şahan Çıkabilir” isimli antimedya-skeç şovunu, Alper Mestçi ile beraber hazırladı.

Özellikle yaptığı Recep İvedik ve Küçük Oskar tiplemeleriyle büyük ilgi çekti. Kariyerine 2006 yılında NTV’de yayınlanan “Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben” adlı reality show programı ile devam etti. 2006 yılında o dönemki sevgilisi Doğa Rutkay'ın başrolde olduğu “Gen” isimli korku-gerilim filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemlerde Instagram hesabında İrem Derici, Uğur Işılak, Sezen Aksu gibi ünlülerin taklitleriyle büyük beğeni toplayan Gökbakar, 2014 yılında Recep İvedik serisinin 4. filmini vizyona soktu. Acun Ilıcalı'nın Survivor programına katılan karakterin yaşadığı maceraları, 20 haftada 7.369.098 kişi izledi. Bu film, kendinden 3 ay önce vizyona giren ve Türkiye'de en çok izlenen film unvanını kazanan 6.980.070 kişinin izlediği Düğün Dernek filminin rekorunu da egale etmiş oldu.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.