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Dizi

Çocukluk dizisi hayalet kimdir? Çocukluk dizisi hayalet Batuhan Gelenler kaç yaşında ve nereli?

Çocukluk dizisi hayalet rolünde oynayan Batuhan Gelenler dizinin yayınlandığı ilk bölümden itibaren merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Diziyi izleyenler, Çocukluk dizisi hayalet kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Batuhan Gelener oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşmaktadır. Genç oyuncu daha önce Kimsesizler dizisinde rol almıştı. Çocukluk dizisi hayalet Batuhan Gelenler kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler.

11 Ekim 2020 Pazar  14:10 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 14:10
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Çocukluk dizisi FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide rol alan oyuncular da merak konusu oldu. Dizide hayalet lakaplı oyuncu Batuhan Gelenler en çok dikkat çeken karakterler arasında yer aldı. Çocukluk dizisi hayalet karakteri konuşmadığı ve sessiz olduğu için bu ismi almıştır. Çocukluk dizisi hayalet kimdir? Çocukluk dizisi hayalet Batuhan Gelenler kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

ÇOCUKLUK DİZİ HAYALET BATUHAN GELENLER KİMDİR?

Dansçı, Model, Oyuncu, Şarkıcı, Söz Yazarı, Youtuber. 1999, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. Tiyatro le ilgilenen ve sahnelere çıkan Batuhan Gelenler, Anne Yahut Evde Kimse Yoktur adlı bir tiyatro oyununda oynamıştır.

Yüzmeyi ve dans etmeyi çok seven Batuhan Gelenler aynı zamanda profesyonel dansçıdır. İlk teklisi Gerçeklik’in söz ve müziği kendisine aittir. Batuhan Gelenler, Youtube platformunun sevilen özgün sanatçılarından biridir. Aynı zamanda şarkıcı ve söz ve müzik yazarıdır.

Batuhan Gelenler, ilk ekran deneyimini 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile yaşamıştı, aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde oynadı. 2020 yılında Kimsesizler dizisi kadrosunda yer aldı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kimsesizler (TV Dizisi 2020)

Hakan: Muhafız (Mete, TV Dizisi 2018)

Vatanim Sensin (TV Dizisi 2018)

Çocukluk (TV Dizisi 2020)

ÇOCUKLUK 1. BÖLÜM İZLE

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır. İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir. Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir. Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

MAHİR (ERDAL BEŞİKÇİOĞLU)

MAVİ (BEREN GÖKYILDIZ)

HAYALET (BATUHAN GELENLER)

AYŞEGÜL (BURCU ÖZBERK)

MOZİ (KÜBRA SÜZGÜN)

BAMBİ (NİLAY YERAL)

ZEYNEP (DERİNSU AKKUŞ)

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